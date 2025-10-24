Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях
24.10.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка нефти

    • В сентябре 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 5,7% относительно показателя сентября прошлого года.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка нефти

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 65,9% всех грузов, снизился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 1,4%. В каботаже было перевалено на 10,7% меньше, чем годом ранее. Импорт снизился на 21,2%. Транзит вырос на 43,5%.

    В сентябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,9%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В сентябре 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 41,9% и 9,8% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 23,6%, на уголь и кокс – 7%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 3,5 раза. Сжиженного газа было обработано на 86,2% больше, чем в сентябре 2024 года, оборот нефти увеличился на 44,1%.

    Наиболее значительно, на 79,5% снизилась перевалка химического налива. Нефтепродуктов перевалили на 42,4% меньше, чем в сентябре 2024 года, пищевого налива обработали на 42% меньше.

    В сентябре 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 64,5%, доля порта Тамань была 11%, Туапсе – 6,7%.

