Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 25, 2025
19.06.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 25, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2025
    Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2025: снижение грузопотока в феврале
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-февраль 2025 года составили 1 млн 288 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    10.06.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2025: снизилась перевалка нефти
    Экспорт сократился на 6,1%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.05.2025
    Товарооборот Россия – Турция в первом квартале 2025 года
    Снизился на 5,5%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    21.04.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2025
    Ставки на порты США демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    03.03.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 снизился на 2,5%
    Импорт снизился на 0,6%, экспорт увеличился на 1,4%
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.04.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 2 месяца 2025
    Поставки из Евросоюза существенно увеличились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2025 NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
    19.06.2025 «РЖД Бизнес Актив» организовал тестовую перевозку по маршруту БРИКС
    19.06.2025 Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай
    19.06.2025 NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    19.06.2025 Контейнерооборот российских портов в мае 2025 увеличился на 1,3%
    18.06.2025 Первый контейнеровоз новой серии Maersk на метаноле получил имя
    Госрегулирование Показать всё
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •