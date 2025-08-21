Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, 34 неделя, 2025
21.08.2025

Фрахтовый рынок Черного моря, 34 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.07.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%
    Экспорт сократился на 31,5%.
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    01.08.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 снизился на 20,5%
    Импорт сократился на 30,2%.
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.07.2025
    Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России снизился на 10,2%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.06.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
    Рост составил 3,1%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    24.06.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-апреле 2025
    Вырос на 7,9%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    02.06.2025
    Грузы РЖД, 5 месяцев 2025: разрыв углубляется
    По итогам первых 5 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,3%.
    2025ПогрузкаРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •