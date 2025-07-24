Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле ожидается 26 июля. Как сообщает Минтранс в своем телеграм-канале, такие сроки определены после комплексного обследования оголовка — бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16.

Утром 22 июля во время проведения строительных работ она накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности.

Основная камера не повреждена. Препятствие полностью планируется убрать к 26 июля. После этого Ространснадзор проведет проверку безопасности — камеру заполнят водой и проведут тестовые запуски. Затем судоходство на Волге в Нижегородской области возобновится.

Вчера подводную часть аварийного оголовка обследовали водолазы. Параллельно специалисты демонтировали надводную часть — сейчас она полностью срезана.

На 95% отсыпана грунтовая перемычка, по которой к шлюзу будет подъезжать дополнительная техника. Работы ведутся круглосуточно.

Специалисты обеспечены всеми необходимыми материалами и техникой для скорейшего восстановления судоходства.

С 23 по 25 июля через узел планировалось провести 14 пассажирских судов. По информации Министерства туризма Нижегородской области, туроператоры разрабатывают планы дальнейших путешествий. Среди предложенных вариантов — пересадка на другие суда, изменение маршрута и доставка пассажиров наземным и водным транспортом до пунктов назначения.

Все теплоходы уже изменили направление своего движения, организована доставка части туристов до места назначения наземным транспортом. Для всех желающих будут также проведены экскурсии по достопримечательностям региона.

Министерство транспорта прорабатывает вопрос компенсаций пассажирам вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний.

Также в настоящий момент в ожидании шлюзования на рейдах находится 57 грузовых судов с общим грузом на борту свыше 100 тыс. тонн. Росморречфлот на связи с их капитанами — как подчеркнули в Минтрансе, ресурсов достаточно, все вопросы решаются в рабочем порядке.

Фото: Росморречфлот