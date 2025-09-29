Навал на шлюз на Свири

Вчера около 8 часов утра в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в Ленинградской области в Лодейнопольском районе баржа навалилась на правую створку верхних шлюзовых ворот шлюзовой камеры в акватории реки Свирь.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, транспортными полицейскими установлено, что в акватории р. Свирь при выходе состава теплохода баржа совершила навал на правую створку верхних шлюзовых ворот шлюзовой камеры, в результате чего произошло повреждение привального бруса и обрыв металлической облицовки ворот.

Пострадавших, разлива нефтепродуктов, водотечности нет.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, ущерб устанавливается.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО