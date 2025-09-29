Информационно-аналитическое агентство
Навал на шлюз на Свири
29.09.2025

Навал на шлюз на Свири

    • Навал на шлюз на СвириВчера около 8 часов утра в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в Ленинградской области в Лодейнопольском районе баржа навалилась на правую створку верхних шлюзовых ворот шлюзовой камеры в акватории реки Свирь.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, транспортными полицейскими установлено, что в акватории р. Свирь при выходе состава теплохода баржа совершила навал на правую створку верхних шлюзовых ворот шлюзовой камеры, в результате чего произошло повреждение привального бруса и обрыв металлической облицовки ворот.

    Пострадавших, разлива нефтепродуктов, водотечности нет.

    Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, ущерб устанавливается.

    Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО


