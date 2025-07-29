Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Разлив нефтепродуктов в Кронштадте
29.07.2025

Разлив нефтепродуктов в Кронштадте

    • Сегодня около 15 часов в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Кронштадской гавани произошел разлив нефтепродуктов.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России п Север-Западному федеральному округу, о данном факте сообщено всем заинтересованным службам. 

    В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.02.2025
    Китайский балкер на мели у побережья Сахалина
    В ночь на воскресенье у берегов Сахалина южнее порта Невельск сел на мель китайский балкер «An Yang 2».
    БалкерПосадка на мельПроисшествияСахалин
    0
    10.03.2025
    И поплывет по весенней воде…
    Чтобы снять судно с мели, придется ждать высокой воды в начале апреля.
    Посадка на мельприливПроисшествияСухогруз
    0
    10.06.2025
    Взрыв на контейнеровозе у побережья Индии
    Четверо пропали без вести
    Wan Hai LinesВзрывИндияПожар
    0
    10.02.2025
    Взрыв на танкере в Усть-Луге
    Пострадавших нет.
    ВзрывПроисшествияТанкерУсть-Луга
    0
    22.07.2025
    На Городецком гидроузле временно приостановлено судоходство
    Произошло обрушение оголовка камеры шлюзов №15-16 и затопление строящейся камеры шлюза 15А.
    АварияГородеГородецкий гидроузелПроисшествия
    0
    19.06.2025
    Два танкера столкнулись в Ормузском проливе
    Специалисты отмечают усиление помех электронных средств связи и навигации, что негативно отражается на безопасности судоходства.
    Безопасность судоходстваОрмузский проливПроисшествия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях
    28.07.2025 Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию
    28.07.2025 MSC планирует масштабное обновление фидерного флота
    28.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2025
    25.07.2025 Sea Legend готовится запустить сервис Китай – Северная Европа
    25.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    29.07.2025 Правительство временно ограничило экспорт бензина
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •