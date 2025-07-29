Разлив нефтепродуктов в Кронштадте

Сегодня около 15 часов в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Кронштадской гавани произошел разлив нефтепродуктов.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России п Север-Западному федеральному округу, о данном факте сообщено всем заинтересованным службам.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО