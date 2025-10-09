Информационно-аналитическое агентство
Экипаж судна Сахалинского пароходства спас рыбаков
09.10.2025

Экипаж судна Сахалинского пароходства спас рыбаков

    • Экипаж контейнеровоза «САСКО Ангара» Сахалинского морского пароходства (входит в Группу компаний «Дело») спас двух магаданских рыбаков, унесённых на лодке в Охотское море.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», нформация о поиске рыбаков поступила капитану теплохода Владимиру Юшину от Спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского вечером 8 октября. После выхода из порта Магадана судно отправилось в район поиска.

    Спустя два часа экипаж контейнеровоза обнаружил лодку с двумя рыбаками. Лодка уже наполнилась водой, а температура воздуха к тому времени опустилась ниже нуля. Промокшие люди получили переохлаждение, один из них не мог самостоятельно идти, на борт теплохода «САСКО Ангара» его поднимали члены экипажа.

    Оказав пострадавшим первую помощь, экипаж продолжил поиски второй лодки с человеком на борту. Получив от координационного центра сообщение, что вторая лодка самостоятельно добралась до берега и поиски можно прекратить, капитан направил судно в порт Магадан.

    Со спасёнными на борту «САСКО Ангара» вернулась в бухту Нагаева, где высадила рыбаков на катер. Завершив спасательную операцию, контейнеровоз взял курс на порт назначения.

    «Люди дела всегда приходят на помощь! Благодаря профессионализму, отличной подготовке и выдержке наши моряки действовали чётко и слаженно при спасении терпящих бедствие в море рыбаков, даже в условиях низких температур. Гордимся Владимиром Юшиным и всем экипажем», – отметил генеральный директор «СахМП» Сергей Симанихин.

    Фото: ГК «Дело»


    




