На Городецком гидроузле временно приостановлено судоходство

22 июля 2025 года около 11:00 по московскому времени произошло обрушение оголовка камеры шлюзов №15-16 Городецкого гидроузла на реке Волге в Нижегородской области. По информации Росморречфлота, произошло затопление строящейся камеры шлюза 15А.

На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ «Ространсмодернизация».

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации.

После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.

Фото: Ространсмодернизация