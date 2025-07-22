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Рабочая группа обсудила развитие транспортно-логистического комплекса на базе порта Тольятти
22.07.2025

На Городецком гидроузле временно приостановлено судоходство

    • 22 июля 2025 года около 11:00 по московскому времени произошло обрушение оголовка камеры шлюзов №15-16 Городецкого гидроузла на реке Волге в Нижегородской области. По информации Росморречфлота, произошло затопление строящейся камеры шлюза 15А.

    На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу России учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ «Ространсмодернизация».

    В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия, с целью принятия мер по ликвидации последствий и дальнейших восстановительных работ, в том числе для обеспечения безопасности навигации.

    После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства.

    Фото: Ространсмодернизация


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