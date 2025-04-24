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Открыта круизная навигация 2025 года
24.04.2025

Открыта круизная навигация 2025 года

    • Из Нижнего Новгорода в Москву отправились первые круизные теплоходы сезона-2025 – «Константин Коротков», «Константин Симонов» и «Мустай Карим», сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.

    На фото – шлюзование судов в Городецком гидроузле.

    По информации отдела регулирования движения судов ФБУ «Администрация Волжского бассейна», составлен график прохождения пассажирских теплоходов с осадкой от 2,5 до 3 м.

    В период с 23 апреля до 10 мая через Городецкий гидроузел планируется проход 78 круизных судов.

    Фото: Росморречфлот


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