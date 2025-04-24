Открыта круизная навигация 2025 года

Из Нижнего Новгорода в Москву отправились первые круизные теплоходы сезона-2025 – «Константин Коротков», «Константин Симонов» и «Мустай Карим», сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.

На фото – шлюзование судов в Городецком гидроузле.

По информации отдела регулирования движения судов ФБУ «Администрация Волжского бассейна», составлен график прохождения пассажирских теплоходов с осадкой от 2,5 до 3 м.

В период с 23 апреля до 10 мая через Городецкий гидроузел планируется проход 78 круизных судов.

Фото: Росморречфлот