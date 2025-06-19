Два танкера столкнулись в Ормузском проливе

Два нефтеналивных танкера столкнулись в Ормузском проливе у побережья ОАЭ в 15 милях от порта Фуджейра, сообщает WorldCargoNews. В результате на обоих судах возник пожар. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов на данный момент не наблюдается.

С танкера «Adalynn» под флагом Антигуа и Барбуда в порт Хор-Факкан эвакуировали 24 члена экипажа. Команда второго судна, «Front Eagle» компании Frontline остается на борту, по информации судовладельца, все они в безопасности.

По информации властей, столкновение стало следствием навигационной ошибки и не связано с эскалацией напряженности в регионе. В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в военно-морских кругах, в Ормузском проливе отмечается усиление помех электронных средств связи и навигации, что негативно отражается на безопасности судоходства.

Фото: Shipspotting / CHARRAN