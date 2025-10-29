Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ростех запустил серийное производство оборудования для речной навигации
29.10.2025

Ростех запустил серийное производство оборудования для речной навигации

    • Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству системы интеллектуального мониторинга и управления навигационными огнями, сообщили SeaNews в Ростехе.

    В состав системы входят круговые навигационные огни (КНО), освещающие непрерывным светом дугу горизонта в 360°, и базовая станция для приема, обработки и передачи данных на диспетчерский пульт. КНО оснащены датчиками для сбора информации об окружающей обстановке и состоянии самого навигационного огня. Они устойчивы к внешним воздействиям, экологически безопасны и автономны.

    Ночью приборы подают световые сигналы, а днем подзаряжаются от солнечной батареи. Таким образом, обеспечивается независимая работа устройства и отпадает необходимость менять аккумуляторы в течение всего сезона навигации. Устройства производятся в различных модификациях с белым, красным, зеленым и желтым цветом огней. 

    «Круговые навигационные огни (КНО) устанавливаются на плавучих навигационных знаках судоходных путей. Ранее, чтобы контролировать их работоспособность, необходимо было ежедневно объезжать участки рек на обстановочных судах. Разработка «Росэла» позволяет делать это удаленно и выезжать на объекты только в случае необходимости», — пояснили в Ростехе. 

    Управлять комплексом можно через мобильное приложение, которое в режиме реального времени показывает подробную карту, где отмечены судовые и береговые средства надводной обстановки. Также отображается информация о состоянии КНО, подключенных к системе. Оператор может дистанционно изменять параметры их работы и отслеживать изменения интересующих показателей. 

    Прибор разработан Томским научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов (НИИПП, входит в «Росэл»). Устройство вошло в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и получило сертификат происхождения СТ-1. 

    По информации генерального директора АО «НИИПП» Евгения Монастырева, круговые навигационные огни также включены в Российский речной регистр как оборудование, соответствующее всем требованиям безопасности судоходства.

    Фото: Ростех


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2025
    Куйбышевская железная дорога впервые реализует перевозку «железная дорога – река – море»
    В Сирию
    Железная дорогаКуйбышевская железная дорогамультимодальные перевозкипорт Тольятти
    0
    03.10.2025
    VIII Конференция «Речные перевозки России 2025»
    1-2 октября в Тольятти прошла VIII Конференция «Речные перевозки России 2025» - мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок.
    Вива КонсалтКонференцияРечные перевозки
    0
    06.06.2025
    Новые обстановочные суда в Амурском бассейне
    В ближайшее время два новых судна приступят к работе в Амурском бассейне.
    Амурский бассейнВспомогательный флотРечные перевозки
    0
    24.04.2025
    Открыта круизная навигация 2025 года
    Из Нижнего Новгорода в Москву отправились первые круизные теплоходы сезона-2025 – «Константин Коротков», «Константин Симонов» и «Мустай Карим».
    Городецкий гидроузелКруизное судоходствоПассажирские перевозкиРечные перевозки
    0
    10.10.2025
    Итоги навигации в Волжском бассейне
    За 9 месяцев 2025 года перевезено порядка 30 млн тонн грузов.
    2025Волжский бассейнРечные перевозки
    0
    29.05.2025
    Череповецкий судостроительный завод сдает речные суда
    ГТЛК приняла 13-ю баржу проекта RBD 4608, построенную по контракту с Череповецким судостроительным заводом.
    БаржаГТЛКРечные перевозкиСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    27.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2025
    27.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 43, 2025
    24.10.2025 Куда уходят контейнеры и почему это происходит
    23.10.2025 FESCO завершает доставку грузов на Чукотку
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •