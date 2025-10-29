Ростех запустил серийное производство оборудования для речной навигации

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству системы интеллектуального мониторинга и управления навигационными огнями, сообщили SeaNews в Ростехе.

В состав системы входят круговые навигационные огни (КНО), освещающие непрерывным светом дугу горизонта в 360°, и базовая станция для приема, обработки и передачи данных на диспетчерский пульт. КНО оснащены датчиками для сбора информации об окружающей обстановке и состоянии самого навигационного огня. Они устойчивы к внешним воздействиям, экологически безопасны и автономны.

Ночью приборы подают световые сигналы, а днем подзаряжаются от солнечной батареи. Таким образом, обеспечивается независимая работа устройства и отпадает необходимость менять аккумуляторы в течение всего сезона навигации. Устройства производятся в различных модификациях с белым, красным, зеленым и желтым цветом огней.

«Круговые навигационные огни (КНО) устанавливаются на плавучих навигационных знаках судоходных путей. Ранее, чтобы контролировать их работоспособность, необходимо было ежедневно объезжать участки рек на обстановочных судах. Разработка «Росэла» позволяет делать это удаленно и выезжать на объекты только в случае необходимости», — пояснили в Ростехе.

Управлять комплексом можно через мобильное приложение, которое в режиме реального времени показывает подробную карту, где отмечены судовые и береговые средства надводной обстановки. Также отображается информация о состоянии КНО, подключенных к системе. Оператор может дистанционно изменять параметры их работы и отслеживать изменения интересующих показателей.

Прибор разработан Томским научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов (НИИПП, входит в «Росэл»). Устройство вошло в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и получило сертификат происхождения СТ-1.

По информации генерального директора АО «НИИПП» Евгения Монастырева, круговые навигационные огни также включены в Российский речной регистр как оборудование, соответствующее всем требованиям безопасности судоходства.

Фото: Ростех