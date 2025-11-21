Новые обстановочные суда для Енисейского бассейна

Госкомиссия подписала акты приемки судов проекта 3050.1А «Евгений Петров» и «Николай Чалов», названных в честь старейших путейцев Красноярского и Ангарского районов.
Как сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале, суда уже готовы к работе в Енисейском бассейне и стартуют в следующую навигацию.
Всего по заказу ФКУ «Речводпуть» строится 13 судов этой серии. Девять уже задействованы на внутренних водных путях для обслуживания навигационной обстановки, контроля глубин и передвижения барж до 400 тонн.
Обстановочные суда оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.
Характеристики судов:
- Длина – 26,8 м,
- Ширина – 4,2 м,
- Осадка – 1 м,
- Экипаж – 6 человек,
- Автономность – 6 суток.
Фото: Росморречфлот