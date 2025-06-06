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Новые обстановочные суда в Амурском бассейне
06.06.2025

Новые обстановочные суда в Амурском бассейне

    • В ближайшее время два новых судна приступят к работе в Амурском бассейне. Подписаны акты приёмки обстановочных судов проекта 3050.1А «Стерх» и «Чибис», сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале.

    Новые обстановочные суда в Амурском бассейнеСуда построены в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

    Суда предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

    «Стерх» и «Чибис» пополнят флот Администрации Хабаровского района внутренних водных путей.

    Главные характеристики:

    • Длина – 26,8 м
    • Ширина – 4,2 м
    • Осадка – 1 м
    • Мощность главного двигателя – 1×220 кВт
    • Экипаж – 6 человек
    • Автономность – 6 суток.

    Фото: Росморречфлот


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