Новые обстановочные суда в Амурском бассейне

В ближайшее время два новых судна приступят к работе в Амурском бассейне. Подписаны акты приёмки обстановочных судов проекта 3050.1А «Стерх» и «Чибис», сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале.

Суда построены в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Суда предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

«Стерх» и «Чибис» пополнят флот Администрации Хабаровского района внутренних водных путей.

Главные характеристики:

Длина – 26,8 м

Ширина – 4,2 м

Осадка – 1 м

Мощность главного двигателя – 1×220 кВт

Экипаж – 6 человек

Автономность – 6 суток.

Фото: Росморречфлот