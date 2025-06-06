Новые обстановочные суда в Амурском бассейне

В ближайшее время два новых судна приступят к работе в Амурском бассейне. Подписаны акты приёмки обстановочных судов проекта 3050.1А «Стерх» и «Чибис», сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале.
Суда построены в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Суда предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.
«Стерх» и «Чибис» пополнят флот Администрации Хабаровского района внутренних водных путей.
Главные характеристики:
- Длина – 26,8 м
- Ширина – 4,2 м
- Осадка – 1 м
- Мощность главного двигателя – 1×220 кВт
- Экипаж – 6 человек
- Автономность – 6 суток.
Фото: Росморречфлот