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Китайский балкер на мели у побережья Сахалина
10.02.2025

Китайский балкер на мели у побережья Сахалина

    • В ночь на воскресенье у берегов Сахалина южнее порта Невельск сел на мель китайский балкер «An Yang 2», сообщило региональное управление МЧС.

    По предварительной информации, опубликованной Росморречфлотом в своем телеграм-канале, на судне повреждены балластные танки.

    Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется. На борту находится 1000 тонн угля.

    Специалисты обследовали участок, где судно село на мель. Разлива топлива или других загрязнений технического характера в районе балкера не обнаружено.

    По улучшении погодных условий планирует осмотр водолазами подводной части балкера на предмет скрытых повреждений.

    Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.

    Фото: Росморречфлот


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