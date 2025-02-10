Китайский балкер на мели у побережья Сахалина

В ночь на воскресенье у берегов Сахалина южнее порта Невельск сел на мель китайский балкер «An Yang 2», сообщило региональное управление МЧС.

По предварительной информации, опубликованной Росморречфлотом в своем телеграм-канале, на судне повреждены балластные танки.

Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется. На борту находится 1000 тонн угля.

Специалисты обследовали участок, где судно село на мель. Разлива топлива или других загрязнений технического характера в районе балкера не обнаружено.

По улучшении погодных условий планирует осмотр водолазами подводной части балкера на предмет скрытых повреждений.

Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.

Фото: Росморречфлот