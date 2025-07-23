Минтранс о ситуации на Городецком гидроузле

В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 22 июля при производстве работ по строительству дополнительной камеры № 15А произошло обрушение оголовка камеры шлюзов 15-16. Судоходство через Городецкий гидроузел приостановлено.

Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ.

На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом – последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов.

По данным Минтранса, на момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с порядка 1,5 тыс. пассажиров на борту. Пять из них, находившиеся в низовом районе, оперативно перенаправлены по другим маршрутам.

При необходимости остальные круизы могут быть прекращены, пассажирам будет предложен возврат средств. Всех пассажиров, которые будут вынуждены сойти на берег, Минтранс обещает обеспечить транспортом — к этому будет подключена Единая транспортная дирекция.

Еще 14 пассажирских судов планировалось провести через Городецкий гидроузел с 23 по 25 июля — их маршруты при необходимости будут скорректированы.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию места происшествия. Ширина шлюза составляет порядка 30 метров, часть оголовка над водой выступает на 2 метра, ее демонтируют.

Сегодня к обследованию должна подключиться водолазная группа, которая осмотрит подводную часть оголовка. От результатов этих работ будут зависеть сроки возобновления судоходства — Росморречфлот выпустит соответствующее распоряжение.

«Держим ситуацию на контроле. Главная задача – обеспечение безопасности пассажиров», – подчеркнули в Минтрансе.

Фото: Росморречфлот