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Строительная готовность Городецкого гидроузла составляет порядка 40%
15.04.2025

Строительная готовность Городецкого гидроузла составляет порядка 40%

    • Строительная готовность Городецкого гидроузла составляет порядка 40%. Реконструкция шлюзов и дноуглубление позволят обеспечить гарантированную глубину 4 метра для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Работы ведутся в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    «Реконструкция Городецкого гидроузла ликвидирует «узкие места» на Волге, что особенно актуально для решения задач по увеличению объемов грузовых речных перевозок. Кроме того, улучшится доступность городов средней Волги для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, и наоборот: жители Нижней Волги и Камы смогут с комфортом добраться до «столиц» речным транспортом», – отметил ранее руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    Благодаря реализации проекта увеличится пропускная способность гидроузла до 20 млн тонн. Будет значительно улучшена доступность городов средней Волги для круизных судов из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении.

    Во время строительных работ судоходство не останавливается.

    Продолжаются работы по реконструкции оградительной земляной дамбы №10 и строительству причально-направляющей палы шлюза 15А. Строители возводят дополнительную камеру № 15А левой нитки шлюза. 

    Всего на строительной площадке работает свыше 1 тыс. человек, задействовано 116 единиц техники.

    Работы ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

    Фото: Росморречфлот


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