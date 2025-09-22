В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов

Минтранс, Росморречфлот и Минприроды совместно с дальневосточными регионами до конца года сформируют пообъектный план подъема затонувших судов до 2030 года. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в рамках совещания, посвященного реализации федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Работы ведутся в нескольких направлениях. Формируется перечень 50 объектов, подлежащих ликвидации в горизонте 2030 года. Кроме того, важно завершить три крупнейших проекта – это очистка от накопленных отходов бывших промышленных площадок «Усольехимпрома», Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также полигона «Красный Бор». Всего до 2030 года на реализацию федерального проекта «Генеральная уборка» планируется выделение более 140 млрд рублей», – сказал Дмитрий Патрушев.

В настоящий момент Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят оценку негативного влияния на окружающую среду опасных объектов в регионах России. На основании полученных данных формируется перечень объектов, приоритетных для ликвидации.

Помимо этого, «Федеральный экологический оператор» госкорпорации «Росатом» осуществляет ликвидацию трёх крупнейших объектов в Иркутской и Ленинградской областях. Также с этого года компания приступила к проектированию защитных сооружений на Комсомольском сернокислотном заводе.

На совещании обсудили расчистку акваторий от затонувших судов, которые мешают судоходству. В 2025 году на Дальнем Востоке будет утилизировано пять объектов.

Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» реализуется с 2022 года. С 2022 по 2024 годы в рамках проекта ликвидировали 213 объектов в акваториях шести субъектов РФ: в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.

Фото: Росморречфлот