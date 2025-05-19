На Большом Уссурийском острове планируется создать транспортно-логистический хаб

В рамках Российско-Китайского форума, который проходит в Хабаровске 19-20 мая, состоялась сессия «Остров Большой Уссурийский: новый вектор развития трансграничного сотрудничества». Ее участники обсудили роль территории в формировании трансграничного транспортного коридора и его перспективы, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Ожидается, что строительство круглогодичного грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на Большом Уссурийском станет мощным импульсом для развития трансграничного сотрудничества. Проект обеспечит стабильное транспортное сообщение и повысит эффективность экономических связей между Россией и Китаем.

Следующим этапом развития пункта пропуска должно стать создание эффективного транспортно-логистического коридора вдоль реки Амур. «Мы сможем объединить транспортные артерии России и Китая и тем самым существенно расширить возможности транспортировки грузов и пассажиров. В 2024 году пассажиропоток по существующим пунктам пропуска между странами составил более 120 тыс. человек. К 2030 году по прогнозам это значение увеличится до полутора миллионов», – сказала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.

По ее словам, особое внимание уделяется модернизации портовой инфраструктуры. Это позволит увеличить грузооборот до 300 тыс. тонн в год. В итоге должен быть сформирован комплексный транспортно-логистический хаб мирового уровня.

Строительство автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский включено в список приоритетных проектов, обеспечено необходимое финансирование. Как отметил отметил заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин Александр Ерохин, уже разработаны схемы генерального плана, они согласованы с государственными контрольными органами. До конца мая планируется заключить с подрядчиком контракт жизненного цикла на строительство. Это позволит сократить сроки строительства.

В сессии приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса из России и Китая. Они обсудили перспективные логистические проекты, которые в том числе затрагивают развитие грузового судоходства по реке Амур.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края