Казахстан Темир Жолы запускает перевозки подсолнечного масла во флекситанках
04.09.2025

    Казасхтан Темир Жолы осуществила первую отправку подсолнечного масла в 40-футовых контейнерах с использованием флекситанков в Китай. Как сообщили SeaNews в компании, тестовая партия была отгружена со станции Предгорная в восточном Казахстане в Наньтун (провинция Цзянсу) через погранпереход Достык-Алашанькоу.

    Флекситанки, поясняют в компании, представляют собой гибкую емкость, помещаемую в контейнер. Они позволяют транспортировать до 26 тонн наливного груза, обеспечивая надежную защиту содержимого контейнера и минимизируя риск протечек и загрязнения окружающей среды.

    С 2020 года КТЖ активно развивает экспортные перевозки с использованием флекситанков в 20-футовых контейнерах. Новый опыт отгрузки в 40-футовых контейнерах открывает новые возможности для увеличения экспорта, учитывая, что за последние 5 лет экспорт растительного мала в Китай вырос в 10 раз.

    Фото: пресс-служба Казахстан Темир Жолы


  •  




