28.11.2025

Вакансия на складском рынке Москвы может вырасти до 7-10%

    • По данным консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, общий объем вакантного предложения, включая скрытую вакансию, на складском рынке Москвы может достигнуть 1,73 млн кв. м в абсолютных выражениях к концу 2025 – началу 2026 года.

    Этот показатель включает:

    • прямую вакансию (534,3 тыс. кв. м или примерно 31%);
    • площади в субаренду (262,6 тыс. кв. м или примерно 15%);
    • площади, планируемые к освобождению к концу 2025 – началу 2026 года (300,5 тыс. кв. м или примерно 17%);
    • ввод нового предложения конца 2025 – начала 2026 года (635 тыс. кв. м или примерно 37%). Так, аналитики прогнозируют ввод до конца 2025 года в объеме 1,6 млн кв. м складских площадей, 635 тыс. кв. м из которых приходится на спекулятивное строительство.

    Таким образом, на фоне сниженного спроса в начале следующего года фактическая вакансия на складском рынке столицы может вырасти до 7-10%. Для сравнения: в конце 2024 – начале 2025 года этот показатель составлял всего 0,38% (97 400 кв. м), а сейчас – 2,1% (534 300 кв. м, еще 262 600 кв. м предлагается в субаренду). Получается, что за год общий объем свободных площадей увеличится почти в 18 раз.

    «Уже сейчас мы наблюдаем заметное снижение активности арендаторов и покупателей на рынке складской недвижимости Москвы. На фоне медленного снижения ключевой ставки и нестабильной макроэкономической ситуации бизнес не расширяется, а оптимизируется. Объекты экспонируются дольше, а субаренда становится нормой, – пояснил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. – Еще в первом полугодии текущего года складской рынок стал «рынком арендатора/покупателя». При этом ставки аренды, которые значительно выросли за последние годы, пока снизились несущественно. Нарастание вакансии и сохранение сниженной активности могут переломить этот тренд, и в 2026 году арендные ставки могут снизиться до 9500 — 10000 руб./кв. м, triple net». 

    Фото: Курьер Сервис


