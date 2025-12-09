Бум складского строительства в Краснодарском крае

Рынок складской недвижимости Краснодарского края демонстрирует существенный прирост объема нового строительства. По данным аналитиков NF GROUP, за 9 месяцев 2025 года в эксплуатацию было введено 154 тыс. кв. м качественных складских площадей, до конца года планируется ввод еще 150,8 тыс. кв. м. При реализации всех заявленных проектов совокупный объем ввода может достигнуть порядка 305 тыс. кв. м – почти в три раза больше показателя 2024 года.

По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем качественной складской недвижимости Краснодарского края составил 1,76 млн кв. м. За этот период в эксплуатацию было введено 154 тыс. кв. м новых площадей. До конца года ожидается ввод еще 150,8 тыс. кв. м, что может обеспечить совокупный годовой объем ввода на уровне 305 тыс. кв. м – почти в три раза больше результата 2024 года (110,2 тыс. кв. м).

При этом объем заключенных сделок за январь-сентябрь 2025 года составил 62,7 тыс. кв. м – более чем в три раза ниже итогового показателя 2024 года (195,9 тыс. кв. м). Снижение деловой активности на фоне существенного роста объема предложения указывает на переход рынка в фазу структурной корректировки и перераспределения пользовательского спроса.

На конец третьего квартала 2025 года уровень вакантности на рынке складской недвижимости Краснодарского края сократился с 3,5% до 1,2% в годовом выражении. Сокращение свободных площадей на фоне активного ввода новых объектов подтверждает устойчивый спрос и высокую заполняемость складского фонда.

Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды на BTS-проекты класса А находятся в диапазоне 10-11 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и OPEX), демонстрируя умеренный рост по сравнению с 2024 годом (тогда ставки составляли 9,5-10,5 тыс. руб./кв. м в год).

К ключевым действующим складским объектам класса A в Краснодарском крае относятся «Октябрьский» (89 тыс. кв. м), «ИНСИТИ Уральская» (38 тыс. кв. м) и «Прогресс» (37 тыс. кв. м), к строящимся и запланированным к строительству – «ИНСИТИ Южный обход Краснодара» (510 тыс. кв. м), «Энем» (127 тыс. кв. м) и «ИНСИТИ Индустриальный» (24 тыс. кв. м).

«Краснодарский край остается стратегически значимым логистическим центром России. Растущие темпы ввода новых площадей и их высокая заполняемость подтверждают устойчивый спрос на качественные склады и интерес бизнеса к региону. Реализация заявленных проектов укрепит позиции локации как ключевой точки притяжения для логистических операторов и арендаторов», – прокомментировал Константин Фомиченко, партнер NF GROUP.

Фото: CREMAP