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С. Сенько назначен первым заместителем начальника СЗТУ
28.01.2025

С. Сенько назначен первым заместителем начальника СЗТУ

    • Приказом ФТС России от 24 января 2025 года № 249-КС с 27 января 2025 года первым заместителем начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) назначен генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Сенько. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

    С. Сенько имеет два высших образования: в 1990 году окончил Рижское высшее военно-политическое училище им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С., в 2001 году – Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии.

    Службу в таможенных органах начал в 1993 году в Выборгской таможне, где прошел путь от таможенного инспектора до начальника службы организации таможенного контроля.

    С 2013 года по 2015 год – первый заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни.

    В 2015 году занимал должность начальника службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления.

    С декабря 2015 года по август 2021 года возглавлял Балтийскую таможню.

    С 1 сентября 2021 года по 12 января 2024 года – первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления.

    Награжден ведомственными наградами ФТС России: медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

    Фото: телеграм-канал ФТС


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