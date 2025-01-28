С. Сенько назначен первым заместителем начальника СЗТУ

Приказом ФТС России от 24 января 2025 года № 249-КС с 27 января 2025 года первым заместителем начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) назначен генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Сенько. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

С. Сенько имеет два высших образования: в 1990 году окончил Рижское высшее военно-политическое училище им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С., в 2001 году – Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии.

Службу в таможенных органах начал в 1993 году в Выборгской таможне, где прошел путь от таможенного инспектора до начальника службы организации таможенного контроля.

С 2013 года по 2015 год – первый заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни.

В 2015 году занимал должность начальника службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления.

С декабря 2015 года по август 2021 года возглавлял Балтийскую таможню.

С 1 сентября 2021 года по 12 января 2024 года – первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления.

Награжден ведомственными наградами ФТС России: медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

Фото: телеграм-канал ФТС