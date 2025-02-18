Назначение в ФТС

С 20 февраля начальником Читинской таможни назначен Сергей Гробов, сообщается в телеграм-канале ФТС.

С.Гробов начинал службу в таможенных органах в феврале 2009 года в должности главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками Читинской таможни. До настоящего назначения он занимал должность начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни.

В должностные обязанности С.Гробова на посту начальника Читинской таможни войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Читинской таможни.

Фото: ФТС