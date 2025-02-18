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Назначение в ФТС
18.02.2025

Назначение в ФТС

    • С 20 февраля начальником Читинской таможни назначен Сергей Гробов, сообщается в телеграм-канале ФТС.

    С.Гробов начинал службу в таможенных органах в феврале 2009 года в должности главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками Читинской таможни. До настоящего назначения он занимал должность начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни.

    В должностные обязанности С.Гробова на посту начальника Читинской таможни войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Читинской таможни.

    Фото: ФТС


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