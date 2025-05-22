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В «удобных» флагах виновато бездействие IMO
22.05.2025

В «удобных» флагах виновато бездействие IMO

    • Федеральная морская комиссия (FMC) инициирует внесудебное расследование, чтобы выяснить, создают ли законы, правила или практика иностранных государств, касающиеся флага судна, неблагоприятные условия для судоходства и внешней торговли США.

    Как сообщает Splash, FMC заявила, что обеспокоена некоторыми условиями, при которых многие страны «ввязались в гонку уступок», снижая стандарты и смягчая требования флага, чтобы получить конкурентное преимущество. Речь идет об удобных флагах, открытых реестрах судов, «серых» реестрах и теневом флоте.

    «Предлагая регистрацию судна под флагом своего государства с минимальным контролем и регулированием или вообще без них, страны могут конкурировать между собой за получения доходов от соответствующих сборов и минимизацию расходов, связанных с проверкой судов и обеспечением соблюдения соответствующих требований по техническому обслуживанию и безопасности», — утверждают в FMC.

    В ведомстве обвинили Международную морскую организацию (IMO) в том, что она не внесла существенных изменений в требования и тем самым не сдержала растущую глобальную проблему.

    «Неоднозначная политика и неравномерное соблюдение требований оказались неэффективными в обеспечении надежности и эффективности морских перевозок», — заявила FMC в последнем выступлении в адрес IMO после решения США не присутствовать на апрельском заседании Комитета по защите морской среды в штаб-квартире организации.

    «У IMO нет полномочий для обеспечения соблюдения стандартов судовых регистров или наказания несоответствующих стран, поэтому ее усилия вряд ли послужат эффективным сдерживающим фактором или приведут к значимым изменениям в борьбе со злоупотреблениями. Необходим комплексный и реализуемый подход», — считают в FMC.

    Расследование начнется после общественного обсуждения, которое будет проходить в течение 90 дней.

    Фото: Splash/ Yörük Işık

     


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