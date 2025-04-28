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США хотят получить бесплатный транзит через Панамский и Суэцкий каналы
28.04.2025

США хотят получить бесплатный транзит через Панамский и Суэцкий каналы

    • США хотят получить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы для своих судов. Такое намерение выразил президент Дональд Трамп в одной из соцсетей, сообщает Splash.

    «Американские суда, как военные, так и торговые, должны иметь бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы. Эти каналы не существовали без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться…», — цитирует издание пост Трампа.

    Напомним, США неоднократно заявляли о желании вернуть контроль над Панамским каналом. 20 января 2025 года Трамп пообещал, что США вернут себе Панамский канал.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил во время недавнего визита в Панама-Сити, что США стремятся заключить соглашение, по которому американские военные корабли могли бы проходить через канал «первыми и бесплатно». Он также выдвинул идею возвращения американских войск в Панаму для «обеспечения безопасности» стратегически важного канала.

    «Между тем, требования Трампа по Суэцкому маршруту — главному экономическому пути для Египта, приносящему огромные доходы, и являющемуся жизненно важной транспортной артерией — представляют собой новое смещение акцентов», — резюмирует издание.

    Фото: Администрация Панамского канала


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