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Хуситы обещают не нападать на торговые суда в Красном море
21.01.2025

Хуситы обещают не нападать на торговые суда в Красном море

    • Хуситы намерены ограничить атаки по судам в Красном море и в дальнейшем наносить удары только по тем, которые связаны с Израилем, сообщает The Loadstar.

    «С началом реализации соглашения о прекращении огня и прекращением агрессии в секторе Газа, торговые суда могут проходить через Красное море. Однако израильские суда и суда под флагом Израиля  по-прежнему будут целями для нападения. В случае любой агрессии против Йемена со стороны США, Великобритании или Израиля, атаки на суда этих стран возобновятся, — цитирует издание заявление хуситов, сделанное через Центр координации гуманитарных операций.

    Отрасль уже отреагировала на возможное возобновление транзита через Красное море. В Xeneta ожидают хаос из-за изменений в расписании, аналогичный тому, что наблюдался в начале кризиса в регионе Красного моря. Кроме того, прогнозируется обвал ставок на морские грузоперевозки.

    «С учетом рекордных поставок новых судов рынок переполнен провозными мощностями, и перевозчикам придется «снять» порядка 1,8 млн TEU, чтобы сохранить ситуацию как есть. Объемы утилизации контейнеровозов увеличится, так как в последние годы перевозчики научились управлять провозными мощностями. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы предотвратить обвал ставок фрахта», — отмечают в Xeneta.

    В BIMCO считают, что прежде чем возобновится транзит на доконфликтного уровня, потребуются веские признаки стабильности прекращения огня.

    «Однако некоторые контейнерные линии, похоже, не хотят возвращаться на маршруты Суэцкого канала. На прошлой неделе Maersk и Hapag-Lloyd дали понять, что не будут спешить возвращаться в регион Красного моря», — пишет издание.

    Как предполагает The Loadstar, CMA CGM станет первой крупной контейнерной линией, которая возобновит транзит через Красное море. По данным издания, контейнеровоз «CMA CGM Columba» вместимостью 11,4 тыс. TEU уже на подходе к Суэцкому каналу.

    Фото: VesselFinder


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