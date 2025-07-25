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TotalEnergies и CMA CGM создают СП
25.07.2025

TotalEnergies и CMA CGM создают СП

    • TotalEnergies и группа CMA CGM заключили соглашение о создании совместного предприятия для реализации и оперирования проектом по поставке на суда сжиженного природного газа в качестве топлива, сообщили SeaNews в CMA CGM.

    Стороны будут участниками создаваемого СП в равных долях, базироваться новая структура будет в Роттердаме, где будет обеспечивать перевалку СПГ через терминал Gate, а предоставлять услуги по бункеровке судов СПГ (как принадлежащих CMA CGM, так и другим судоходным компаниям) будет во всем регионе the ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен).

    С этими целями к концу 2028 года планируется ввести в эксплуатацию новый СПГ-бункеровщик вместимостью 20 тыс. куб. м, который будет работать в связке с уже задействованным в регионе с 2020 года СПГ-бункеровщиком TotalEnergies «Gas Agility» вместимостью 18,6 тыс. куб. м.

    Также TotalEnergies и CMA CGM договорились о поставке в период с 2028 по 2040 год до 360 тыс. тонн СПГ ежегодно для бункеровки судов CMA CGM, которая рассчитывает довести число своего флота, работающего на СПГ, до 123 единиц к 2029 году.

    Фото: CMA CGM


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