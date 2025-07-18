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“K” Line приняла автомобилевоз на СПГ
18.07.2025

“K” Line приняла автомобилевоз на СПГ

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) приняла в эксплуатацию автомобилевоз вместимостью 6,9 тыс. автомобилей, сообщили SeaNews в компании. Торжественная церемония прошла 18 июля на верфи Shin Kurushima Toyohashi Shipbuilding. В тот же день прошла церемония имянаречения, в которой судно получило название «Tethys Highway».

    Основным видом топлива, на котором будет работать новый автомобилевоз, является сжиженный природный газ. Это позволит сократить выброс углекислого газа ан 25-30%, а оксида серы – почти на 100% по сравнению с судами, работающими на традиционном судовом топливе (мазуте).

    Основные характеристики судна:

    • Длина – 199,96 м,
    • Ширина – 38 м,
    • Высота борта – 38,07 м,
    • Осадка – 9 м,
    • Брутто-тоннаж – 75,3 тыс. тонн,
    • Скорость – 19 узлов,
    • Классификационное общество – ClassNK.

    Судно будет работать под японским флагом.

    Фото: “K” Line


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