“K” Line приняла автомобилевоз на СПГ

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) приняла в эксплуатацию автомобилевоз вместимостью 6,9 тыс. автомобилей, сообщили SeaNews в компании. Торжественная церемония прошла 18 июля на верфи Shin Kurushima Toyohashi Shipbuilding. В тот же день прошла церемония имянаречения, в которой судно получило название «Tethys Highway».

Основным видом топлива, на котором будет работать новый автомобилевоз, является сжиженный природный газ. Это позволит сократить выброс углекислого газа ан 25-30%, а оксида серы – почти на 100% по сравнению с судами, работающими на традиционном судовом топливе (мазуте).

Основные характеристики судна:

Длина – 199,96 м,

Ширина – 38 м,

Высота борта – 38,07 м,

Осадка – 9 м,

Брутто-тоннаж – 75,3 тыс. тонн,

Скорость – 19 узлов,

Классификационное общество – ClassNK.

Судно будет работать под японским флагом.

Фото: “K” Line