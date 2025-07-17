Израильский порт Эйлат могут закрыть из-за долгов

С 20 июля израильский порт Эйлат, расположенный на побережье Красного моря, может прекратить свою деятельность. Городской муниципалитет Эйлата арестовал банковские счета порта за неуплату налогов – в среднем 200 тыс. долларов в месяц, сообщает израильское деловое издание Globes со ссылкой на письмо Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля.

Порт не функционировал в полном объеме с начала войны и из-за угрозы нападений хуситов на суда, проходящие через Красное море. Отсюда и долги.

Администрация порта Эйлат изначально опровергала сообщения о скором закрытии, планируя заключить соглашение с муниципалитетом. Однако письмо Национального управления по чрезвычайным ситуациям, полученное Globes, подтверждает информацию. «Муниципалитет Эйлата уведомил руководство порта об аресте всех банковских счетов порта в связи с финансовой задолженностью. В связи с этим от Управления судоходства и портов получено уведомление о том, что порт Эйлат, как ожидается, будет закрыт и прекратит свою деятельность с этого воскресенья», — говорится в письме.

В документе также поясняется, что закрытие порта означает прекращение всей деятельности, в частности, выведение из эксплуатации буксиров и судов, прекращение оказания помощи ВМС Израиля в Красном море, остановка экспорта калийных удобрений.

Ранее через порт проходило порядка 50% импорта автомобилей в Израиль. Кроме того, в портовой зоне действовала линия Europe Asia Pipeline (EAPC) для транспортировки сырой нефти и экспорта удобрений.

В 2023 году порт Эйлат заработал 63,2 млн долларов. Но в 2024 году его выручка упала на 80% — до 12,5 млн. С начала 2025 года порт принял лишь 6 судов, в то время как в 2023 году — более 134.

В срочном порядке правительство Израиля провело совещание с представителями министерств, муниципалитета Эйлата и руководством порта, чтобы попытаться предотвратить закрытие порта.

Собственниками порта с 2012 года являются братья Накаш, которые приобрели права на его эксплуатацию сроком на 15 лет с возможностью продления. За четыре года до начала войны они получили дивиденды в размере 48,3 млн долларов. Управление портом оценивалось как крайне выгодное.

Правительство ранее предоставляло порту отсрочки и поддержку, включая гарантию по кредиту в размере до 8,9 млн долларов и различные компенсации на сумму до 4,5 млн долларов.

«Хотя порт и является частным, он также представляет собой стратегический актив государства. Правительство критикует руководство порта за неуплату налогов муниципалитету Эйлата из-за уже оказанной государством помощи и из-за того, что порт был приватизирован. Его владельцы, которые получали прибыль в течение десятилетия до начала войны, теперь вынуждены «доставать деньги из своих карманов» в трудные времена», — отмечает Globes.

Фото: порт Эйлат