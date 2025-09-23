CMA CGM приобретает мультимодальный бизнес крупнейшего британского жд оператора Freightliner UK Intermodal Logistics. Как сообщает Splash, сделка охватывает как железнодорожные, так и автомобильные перевозки Freightliner, внутренние терминалы и сам бренд Freightliner.

Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2026 года при условии одобрения регулирующих органов.

«Другие подразделения Freightliner в континентальной Европе — Heavy Haul, Rotterdam Rail Feeding, а также деятельность компании в Польше и Германии — останутся под управлением действующих владельцев, — пишет издание. — Freightliner UK продолжит свою деятельность под управлением нынешней команды и получит доступ к глобальной логистической и судоходной сети CMA CGM».

Объединяя возможности морского транспорта с возможностями внутренних железных дорог, CMA CGM группа заявила, что намерена и дальше развивать комплексные логистические решения.

«Приобретение Freightliner укрепляет наше присутствие в сфере мультимодальных перевозок в Великобритании, стратегическом рынке для CMA CGM. Железнодорожной сеть Freightliner поможет лучше связать внутренние районы Великобритании с крупнейшими портами Европы, предлагая клиентам большую гибкость, — сказал CEO группы Родольф Сааде.

CMA CGM уже имеет прочную базу в Великобритании. Её британский филиал обслуживает 28 маршрутов и в прошлом году перевез более 800 тыс. TEU. Через дочернюю компанию CCIS группа также перевезла 200 тыс. TEU железнодорожным и автомобильным транспортом в период с января по июль 2025 года.

Фото: CMA CGM