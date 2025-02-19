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Вместимость контейнерного флота CMA CGM уверенно приближается к 4 млн TEU
19.02.2025

Вместимость контейнерного флота CMA CGM уверенно приближается к 4 млн TEU

    • Провозные мощности контейнерного флота CMA CGM уверенно приближаются к отметке 4 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на отчет Alphaliner. Французская линия в этом году стала одни из самых активных покупателей контейнеровозов на вторичном рынке.

    Так, у греческой компании Chartworld CMA CGM покупает четыре 15-летних контейнеровоза, которые ранее линия фрахтовала в рамках долгосрочного договора. Это «CMA CGM Africa One», «CMA CGM Africa Two», «CMA CGM Africa Three» и «CMA CGM Africa Four» вместимостью 3,7 тыс. TEU.

    Стоимость сделки не разглашается.

    Напомним, сейчас CMA CGM является третьим по величине контейнерным перевозчиком, вместимость контейнерного флота линии составляет 3,84 млн TEU, а портфель заказов, по данным на 1 января 2025 года, 1,15 млн TEU. В то же время в портфеле заказов Maersk – почти 758 тыс. TEU. CMA CGM может обогнать Maersk и стать вторым по величине контейнерным перевозчиком.

    Фото: VesselFinder


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