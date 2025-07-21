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Американская контейнерная линия Matson пока не будет перевозить электромобили
21.07.2025

Американская контейнерная линия Matson пока не будет перевозить электромобили

    • Американская контейнерная линия Matson объявила о безотлагательном прекращении перевозки электромобилей и гибридных автомобилей на аккумуляторах, сообщает Maritime Executive. Литий-ионные батареи квалифицируются как опасный груз.

    «В связи с растущей обеспокоенностью по поводу безопасности перевозки транспортных средств с литий-ионными аккумуляторами, Matson приостанавливает прием подержанных или новых электромобилей и гибридных автомобилей для перевозки на своих судах. С настоящего момента мы прекращаем прием новых заказов на эти перевозки на всех направлениях», – уведомила компания своих клиентов.

    Ранее Matson сообщала о разработке коллективного подхода к решению проблем, связанных с перевозкой литиевых батарей. Компания создала рабочую группу по безопасной перевозке электромобилей и заявила, что участвует во внешних рабочих группах по электромобилям и литиевым батареям.

    В Matson заявили, что продолжает поддерживать усилия отрасли по разработке всеобъемлющих стандартов и процедур для снижения риска возгорания литий-ионных аккумуляторов в море и планирует возобновить их прием, когда будут внедрены соответствующие решения по безопасности, отвечающие требованиям компании.

    Напомним, в конце июня судно «Morning Midas», перевозившее около 3 тыс. автомобилей, включая 800 электромобилей, затонуло в Тихом океане из-за пожара и шторма. Это как минимум третья крупная авария, связанная с возгораниями электромобилей,  после пожара на автомобилевозе «Fremantle Highway» в 2023 году и гибели судна «Felicity Ace» в 2022 году.

    «Отрасль разрабатывает новые стандарты для перевозки электромобилей и литий-ионных аккумуляторов, но в случае с Matson существует дополнительная опасность – возгорание контейнеров, поскольку автомобили перевозятся в контейнерах, что ограничивает возможности наблюдения за ними», – пишет издание.

    Фото: Matson


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