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США могут запретить заходить в свои порты судам стран, создающих «узкие» места
14.03.2025

США могут запретить заходить в свои порты судам стран, создающих «узкие» места

    • Федеральная морская комиссия США (FMC) заявила о том, что может запретить заход в американские порты судам стран, создающих «узкие» места для судоходства в ключевых точках по всему миру, сообщает Splash.

    FMC начала расследование по вопросу ограничения транзита на международных морских маршрутах, в частности, комиссия проанализирует влияние законов, правил и действия правительств иностранных государств, судовладельце и операторов судов под иностранным флагом на условия судоходства в «узких» местах.

    Речь идет о таких ключевых для судоходства морских путях, как Ла-Манш, Малаккский пролив, Северный морской путь, Сингапурский пролив, Панамский канал, Гибралтарский пролив и Суэцкий канал.

    «Корректирующие меры, которые Комиссия может принять при выпуске правил для устранения условий, неблагоприятных для судоходства во внешней торговле США, включают отказ в заходе в порты США судам, зарегистрированным в странах, ответственных за создание неблагоприятных условий», — заявили в FMC.

    Фото: The Port of New York and New Jersey


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