Почта Китая запустила международный грузовой авиамаршрут в Люксембург

Китайская государственная почтовая корпорация (Почта Китая) официально запустила новый международный грузовой авиамаршрут между городом Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Люксембургом. Утром 23 июня из Чжэнчжоу в Люксембург вылетел грузовой самолет, сообщает информационное агентство Xinhua.

Рейсы будут выполняться раз в неделю. В дальнейшем планируется увеличить их частоту в зависимости от спроса на рынке. По словам представителя Почты Китая, помимо традиционных товаров трансграничной электронной коммерции, новый маршрут будет использоваться для транспортировки высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как фармацевтические препараты и компоненты для высокотехнологичного производства.

В последние годы Чжэнчжоу стремится стать международным хабом грузовых авиаперевозок. На настоящий момент 33 авиакомпании, специализирующиеся на грузовых перевозках, запустили 58 специализированных грузовых маршрутов из города, включая 43 международных маршрута.

Международный аэропорт Синьчжэн в Чжэнчжоу за первые пять месяцев этого года обработал 239 тыс. тонн международных и региональных грузов, что на 45,8% больше, чем годом ранее.

Фото: China Post