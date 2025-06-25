Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Почта Китая запустила международный грузовой авиамаршрут в Люксембург
25.06.2025

Почта Китая запустила международный грузовой авиамаршрут в Люксембург

    • Китайская государственная почтовая корпорация (Почта Китая) официально запустила новый международный грузовой авиамаршрут между городом Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Люксембургом. Утром 23 июня из Чжэнчжоу в Люксембург вылетел грузовой самолет, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Рейсы будут выполняться раз в неделю. В дальнейшем планируется увеличить их частоту в зависимости от спроса на рынке. По словам представителя Почты Китая, помимо традиционных товаров трансграничной электронной коммерции, новый маршрут будет использоваться для транспортировки высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как фармацевтические препараты и компоненты для высокотехнологичного производства.

    В последние годы Чжэнчжоу стремится стать международным хабом грузовых авиаперевозок. На настоящий момент 33 авиакомпании, специализирующиеся на грузовых перевозках, запустили 58 специализированных грузовых маршрутов из города, включая 43 международных маршрута.

    Международный аэропорт Синьчжэн в Чжэнчжоу за первые пять месяцев этого года обработал 239 тыс. тонн международных и региональных грузов, что на 45,8% больше, чем годом ранее.

    Фото: China Post


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.05.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    В стоимостном выражении экспорт из Евросоюза сократился на 21%
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    27.01.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
    Поставки из России сократились на треть
    Только для подписчиков
    2024грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    20.03.2025
    CMA CGM хочет купить бельгийского грузового авиаперевозчика
    С сохранением бельгийского бренда
    CMA CGMCMA CGM Air Cargoгрузовые авиаперевозкиприобретение
    0
    25.03.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2025
    В стоимостном выражении экспорт из Евросоюза в Россию сократился на 40%.
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    30.04.2025
    CMA CGM купил бельгийского грузового авиаперевозчика
    CMA CGM завершил сделку по приобретению бельгийской грузовой авиакомпании Air Belgium, сообщает Splash. При […]
    CMA CGMCMA CGM Air Cargoгрузовые авиаперевозкипокупка
    0
    24.02.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2024
    В стоимостном выражении экспорт Евросоюза в Россию вырос на 3,3%
    Только для подписчиков
    2024грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
    24.06.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-апреле 2025
    23.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2025
    23.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 25 неделя 2025
    20.06.2025 «ТрансКонтейнер» заключил соглашение с правительством Московской области
    20.06.2025 FESCO запустила сервис между Россией и ЮАР
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •