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Доля альянсов и MSC на глобальном рынке превысила 80%
30.06.2025

Доля альянсов и MSC на глобальном рынке превысила 80%

    • Доля контейнерных линий, входящих в альянсы, наряду с MSC на глобальном рынке морских перевозок достигла беспрецедентного уровня. Несмотря на то, что такие перевозчики не используют весь свой флот для сервисов альянсов, их совокупная доля на рынке составляет 82,1%, сообщает Container News со ссылкой на свежий отчет Alphaliner.

    Так, по состоянию на июнь этого года MSC занимает 20,6% рынка, при этом линия не входит в какой-либо союз контейнерных перевозчиков.

    Альянс Gemini Cooperation, куда входят Maersk и Hapaq-Lloyd, контролирует 21,6% рынка.

    Ocean Alliance (в составе COSCO, OOCL, CMA CGM и Evergreen) является самым крупным альянсом с долей рынка в 28,4%.

    Члены THE Alliance Ocean – ONE, HMM и Yang Ming – имеют на рынке совокупную долю в 11,5%.

    Таким образом доля контейнерных линий, не входящим в какой-либо альянс, составляет 17,9%.

    «Этот разрыв между альянсами и независимыми линиями демонстрирует не только эффективность работы, достигнутую за счет сотрудничества, но и показывает все более ограниченное пространство для конкуренции между независимыми перевозчиками на основных трейдах», – пишет издание.

    «Более 80% рынка контролируется теперь альянсами и MSC. При это тенденция консолидации в отрасли не демонстрирует никаких признаков замедления. Для грузоотправителей, регулирующих органов и заинтересованных сторон понимание этой динамики имеет решающее значение. Про мере ужесточения конкуренции и «пересечения» маршрутных сетей вопросы качества сервисов, ставок и долгосрочной стабильности будут оставаться ключевыми», – резюмирует Container News.

    Фото: Container News


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