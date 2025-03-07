Новый лидер среди глобальных терминальных операторов и перетасовка сервисов

Объявленная на этой неделе, без преувеличения, сделка века по продаже CK Hutchison 80% в Hutchison Ports Holding консорциуму в составе Blackrock, Global Infrastructure Partners и терминального подразделения MSC Terminal Investment Limited (TiL) дала обильную пищу для всевозможных предположений и прогнозов, как изменение расстановки сил изменит привычный ландшафт контейнерного рынка.

Во-первых, MSC выйдет на первое место среди глобальных терминальных операторов, опередив действующего лидера PSA International. Drewry оценивает совокупный контейнерооборот терминалов, которые будут под управлением структур группы, в 78,3 млн TEU в объемах 2023 года (в 2023 году терминалы MSC обработали 42,3 млн TEU, терминалы Hutchison – 43 млн TEU, в сумме 85,3 млн TEU, но помним, что в периметр сделки не вошли активы в Китае и Гонконге). У PSA International в 2023 году было 62,6 млн TEU.

Исходя из этого, доля терминалов под управлением структур в глобальном контейнерообороте может составить, по подсчетам SeaNews, порядка 9%.

Во-вторых, есть вероятность, что в сухом остатке под управлением структур MSC останутся не все терминалы, входящие в периметр сделки. От каких-то активов, вероятно, придется отказаться, чтобы получить согласование антимонопольных органов, что-то, возможно, захочет оптимизировать в целях извлечения максимальной прибыли Blackrock, а что-то может оказаться лишним в терминальном портфеле MSC. Так что по совершении основной 22,8-миллиардной сделки с высокой степенью вероятности последуют более мелкие сделки по отдельным терминальным активам.

Однако так или иначе, структуры MSC получат более чем существенную долю терминальных активов в 23 странах (напомним, речь идет о 199 причалах в 43 портах). Это даст французской линии возможность выстраивать более удобную сервисную сеть под себя, обеспечивая загрузку вновь приобретенных терминалов, с одной стороны. С другой стороны, прочие линии, которые до этого использовали портовые мощности Hutchison, могут перенести операции на другие терминалы.

Таким образом, в-третьих, следует ожидать изменения ротаций сервисов и перекроя маршрутных сетей.

Фото: Shipspotting / Andreas Hoppe