Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый лидер среди глобальных терминальных операторов и перетасовка сервисов
07.03.2025

Новый лидер среди глобальных терминальных операторов и перетасовка сервисов

    • Объявленная на этой неделе, без преувеличения, сделка века по продаже CK Hutchison 80% в Hutchison Ports Holding консорциуму в составе Blackrock, Global Infrastructure Partners и терминального подразделения MSC Terminal Investment Limited (TiL) дала обильную пищу для всевозможных предположений и прогнозов, как изменение расстановки сил изменит привычный ландшафт контейнерного рынка. 

    Во-первых, MSC выйдет на первое место среди глобальных терминальных операторов, опередив действующего лидера PSA International. Drewry оценивает совокупный контейнерооборот терминалов, которые будут под управлением структур группы, в 78,3 млн TEU в объемах 2023 года (в 2023 году терминалы MSC обработали 42,3 млн TEU, терминалы Hutchison – 43 млн TEU, в сумме 85,3 млн TEU, но помним, что в периметр сделки не вошли активы в Китае и Гонконге). У PSA International в 2023 году было 62,6 млн TEU.

    Исходя из этого, доля терминалов под управлением структур в глобальном контейнерообороте может составить, по подсчетам SeaNews, порядка 9%.

    Во-вторых, есть вероятность, что в сухом остатке под управлением структур MSC останутся не все терминалы, входящие в периметр сделки. От каких-то активов, вероятно, придется отказаться, чтобы получить согласование антимонопольных органов, что-то, возможно, захочет оптимизировать в целях извлечения максимальной прибыли Blackrock, а что-то может оказаться лишним в терминальном портфеле MSC. Так что по совершении основной 22,8-миллиардной сделки с высокой степенью вероятности последуют более мелкие сделки по отдельным терминальным активам.

    Однако так или иначе, структуры MSC получат более чем существенную долю терминальных активов в 23 странах (напомним, речь идет о 199 причалах в 43 портах). Это даст французской линии возможность выстраивать более удобную сервисную сеть под себя, обеспечивая загрузку вновь приобретенных терминалов, с одной стороны. С другой стороны, прочие линии, которые до этого использовали портовые мощности Hutchison, могут перенести операции на другие терминалы.

    Таким образом, в-третьих, следует ожидать изменения ротаций сервисов и перекроя маршрутных сетей.

    Фото: Shipspotting / Andreas Hoppe


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 2
    Мы отмечаем снижение спроса на логистические сервисы со стороны производителей и дистрибьюторов
    FM LogisticИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    22.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры — 3
     В целом, прогноз на год неутешительный: ставки продолжат расти, за исключением, возможно, летнего сезона.
    2025КонтейнерыПрогнозыЦены
    0
    20.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы
    Если санкции с финансового сектора и начнут снимать, то это произойдет не раньше четвертого квартала 2025 года.
    ILCИтогиКонтейнерные перевозкиПрогнозы
    0
    06.03.2025
    Hutchison продает порты
    За 22,8 млрд долларов
    HutchisonMSCпродажаСделка
    0
    30.01.2025
    Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое
    В 2024 году было продано 333 судна
    CMA CGMMSCвторичный рынокконтейнеровозы б/у
    0
    07.03.2025
    CMA CGM обошел Maersk
    По вместимости флота (с учетом портфеля заказов)
    CMA CGMMaerskMSCРейтинг
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.03.2025 Новый лидер среди глобальных терминальных операторов и перетасовка сервисов
    07.03.2025 CMA CGM обошел Maersk
    07.03.2025 Первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан
    07.03.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 вырос на 1,3%
    07.03.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 10 неделя 2025
    07.03.2025 Логистический центр Казахстана в китайском Сиане: итоги первого года работы
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •