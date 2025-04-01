Китай пытается притормозить продажу Hutchison Ports

Китай намерен притормозить продажу портового подразделения CK Hutchison, сообщает Splash. Покупатель – консорциум в составе BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited (портовое подразделение MSC).

Решение продать 80% Hutchison Ports за 22,8 млрд долларов в рамках рекордной портовой сделке, которая охватывает 43 порта в 23 странах, было воспринято китайскими властями крайне негативно. Сделка должна была состояться 2 апреля. Теперь Пекин пытается заблокировать продажу.

Как заявил представитель МИД Китая, Государственное управление по регулированию рынка в соответствии с законом проведет проверку, чтобы обеспечить «честную рыночную конкуренцию и защитить общественные интересы».

«Пекин всегда решительно выступает против экономического принуждения и актов гегемонистского запугивания, которые ущемляют и наносят ущерб законным правам и интересам других стран», – заявили в министерстве.

Напомним, в периметр сделки вошли 90% доля HPH в Panama Ports Company, собственнике и операторе портов Бальбоа и Кристобаль в Панаме, а также 80% доля CK Hutchison в дочерних и аффилированных компаниях, управляющих, оперирующих и строящих терминальные активы в 43 портах в 23 странах мира (всего 199 причалов).

Если сделка состоится, MSC, крупнейшая контейнерная линия, также возглавит рейтинг глобальных терминальных операторов по версии Drewry. Сделка позволит перевозчику обойти такие конгломераты как PSA International, COSCO, APM Terminals и DP World в рейтинге Drewry и достичь совокупной пропускной способности своих терминалов 78,3 млн TEU.

«Hutchison Ports был первым глобальным оператором терминалов, который в начале 1990-х годов начал инвестировать в иностранные терминалы в Феликстоу и Шэньчжэне и быстро наращивал портфель. Конгломерат в течение многих лет оперировал крупнейшей сетью контейнерных терминалов в мире. Однако за последние 20 лет CK Hutchison скатился с первого на шестое место среди глобальных операторов терминалов», – пишет издание.

Фото: Hutchison Ports