«Реанимированная» корейская верфь K Shipbuilding выставлена на продажу

Возобновившая работу после банкротства южнокорейская верфь K Shipbuilding (ранее называлась STX Offshore & Shipbuilding) выставлена на продажу. Как сообщает Splash, владельцы планируют продать предприятие за 730 млн долларов.

STX, некогда четвертая по величине в мире верфь по объему невыполненных заказов, обанкротилась в начале 2010-х годов, в 2016 году перешла под управление конкурсного управляющего. В 2021 году консорциум во главе с KHI Investment и United Asset Management Company (UAMCO) приобрел STX за 250 млн долларов, сделав ставку на восстановление сектора.

«Ставка оправдала себя. Компания, переименованная в K Shipbuilding, впервые за 14 лет опубликовала операционную прибыль и прогнозирует, что выручка в 2025 году превысит 730 млн долларов. Такой поворот событий был обусловлен резким ростом спроса на танкеры MR, высокими ценами на строительство судов и зашкаливающим уровнем загрузки верфей», — пишет издание.

Консорциум планирует продать свою долю в K Shipbuilding в размере 99,58%. При этом продажа предприятия иностранным инвесторам исключается. Среди вероятных покупателей — Hanwha Ocean и HD Hyundai.

Фото: Splash