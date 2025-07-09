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«Реанимированная» корейская верфь K Shipbuilding выставлена на продажу
09.07.2025

«Реанимированная» корейская верфь K Shipbuilding выставлена на продажу

    • Возобновившая работу после банкротства южнокорейская верфь K Shipbuilding (ранее называлась STX Offshore & Shipbuilding) выставлена на продажу. Как сообщает Splash, владельцы планируют продать предприятие за 730 млн долларов.

    STX, некогда четвертая по величине в мире верфь по объему невыполненных заказов, обанкротилась в начале 2010-х годов, в 2016 году перешла под управление конкурсного управляющего. В 2021 году консорциум во главе с KHI Investment и United Asset Management Company (UAMCO) приобрел STX за 250 млн долларов, сделав ставку на восстановление сектора.

    «Ставка оправдала себя. Компания, переименованная в K Shipbuilding, впервые за 14 лет опубликовала операционную прибыль и прогнозирует, что выручка в 2025 году превысит 730 млн долларов. Такой поворот событий был обусловлен резким ростом спроса на танкеры MR, высокими ценами на строительство судов  и зашкаливающим уровнем загрузки верфей», — пишет издание.

    Консорциум планирует продать свою долю в K Shipbuilding в размере 99,58%. При этом продажа предприятия иностранным инвесторам исключается. Среди вероятных покупателей — Hanwha Ocean и HD Hyundai.

    Фото: Splash


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