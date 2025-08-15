Пожар на мегаконтейнеровозе Maersk

На борту контейнеровоза-19-тысячника Maersk – «Marie Maersk» во время следования на юг вдоль побережья Африки произошел пожар. Экипаж в безопасности, а судно находится в «стабильном состоянии», сообщает Maritime Executive со ссылкой на заявление линии.

«Утром 13 августа экипаж контейнеровоза «Marie Maersk» обнаружил дым, исходящий из контейнеров. Экипаж соблюдает все необходимые меры безопасности и пожаротушения и старается держать ситуацию под контролем», – говорится в сообщении перевозчика.

Судно вышло из Роттердама 6 августа и направлялось в Малайзию, а затем в порты Китая.

«В настоящее время мы не можем подтвердить степень воздействия пожара на груз», – цитирует издание заявление Maersk.

Судно длиной 399 метров относится к классу Triple E, оно было построено на корейской верфи и сдано в эксплуатацию в 2013 году.

«Пожары в контейнерах остаются одной из самых больших проблем для контейнеровозов. Причина в основном в неправильно задекларированных или неправильно упакованных грузах. В июле 2024 года один член экипажа погиб во время пожара в контейнере на борту «Maersk Frankfurt», когда судно находилось у берегов Индии. Пожар продолжался в течение нескольких дней, и Береговая охрана Индии предприняла значительные усилия по его тушению. Четыре месяца спустя «Rhine Maersk» был вынужден изменить маршрут после того, как экипаж обнаружил опасно высокую температуру в нескольких грузовых контейнерах. Было установлено, что это был самонагрев от контейнеров, загруженных углем или древесным углем, и пожарная команда порта помогла потушить пожар, прежде чем он вышел из-под контроля», – пишет издание.

