Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Пожар на мегаконтейнеровозе Maersk
15.08.2025

Пожар на мегаконтейнеровозе Maersk

    • На борту контейнеровоза-19-тысячника Maersk – «Marie Maersk» во время следования на юг вдоль побережья Африки произошел пожар. Экипаж в безопасности, а судно находится в «стабильном состоянии», сообщает Maritime Executive со ссылкой на заявление линии.

    «Утром 13 августа экипаж контейнеровоза «Marie Maersk» обнаружил дым, исходящий из контейнеров. Экипаж соблюдает все необходимые меры безопасности и пожаротушения и старается держать ситуацию под контролем», – говорится в сообщении перевозчика.

    Судно вышло из Роттердама 6 августа и направлялось в Малайзию, а затем в порты Китая.

    «В настоящее время мы не можем подтвердить степень воздействия пожара на груз», – цитирует издание заявление Maersk.

    Судно длиной 399 метров относится к классу Triple E, оно было построено на корейской верфи и сдано в эксплуатацию в 2013 году.

    «Пожары в контейнерах остаются одной из самых больших проблем для контейнеровозов. Причина в основном в неправильно задекларированных или неправильно упакованных грузах. В июле 2024 года один член экипажа погиб во время пожара в контейнере на борту «Maersk Frankfurt», когда судно находилось у берегов Индии. Пожар продолжался в течение нескольких дней, и Береговая охрана Индии предприняла значительные усилия по его тушению. Четыре месяца спустя «Rhine Maersk» был вынужден изменить маршрут после того, как экипаж обнаружил опасно высокую температуру в нескольких грузовых контейнерах. Было установлено, что это был самонагрев от контейнеров, загруженных углем или древесным углем, и пожарная команда порта помогла потушить пожар, прежде чем он вышел из-под контроля», – пишет издание.

    Фото: Maritime Executive

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2025
    Контейнеровоз, направлявшийся с грузом в Россию, подозревали в перевозке наркотиков
    Обыск результатов не дал
    БананыЗадержаниеИспанияконтейнеровоз
    0
    02.07.2025
    По запросу C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза
    Проектно-конструкторским бюро «Петробалт»
    C-ShippingКитайконтейнеровозКонцепт
    0
    29.01.2025
    В Красном море горит дрейфующий контейнеровоз
    Экипаж покинул судно
    контейнеровозКрасное морепожар на борту
    0
    25.02.2025
    Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE
    Maersk пытается не отстать
    CMA CGMMaerskMSCКонтейнеровозы
    0
    05.03.2025
    Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле
    Сделал свой первый судозаход
    CMA CGMконтейнеровозметанолНовострой
    0
    24.03.2025
    С контейнеровоза MSC упали контейнеры во время шторма
    У берегов Португалии
    MSCконтейнеровозКонтейнерыПортугалия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях
    15.08.2025 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2025
    15.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 33, 2025
    15.08.2025 Все порты Финляндии, 6 месяцев 2025
    15.08.2025 Пожар на мегаконтейнеровозе Maersk
    12.08.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •