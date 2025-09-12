Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке

Maersk поднялся на вершину рейтинга внутриазиатских контейнерных перевозчиков, составив конкуренцию лидеру этого направления — COSCO, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

За последние 12 месяцев Maersk увеличил провозные мощности на внутриазиатских маршрутах на 100 тыс. TEU и отстает от COSCO всего на 2 тыс. TEU.

Партнер Maersk по альянсу Gemini — Hapag-Lloyd – также почти удвоила провозные мощности на этом трейде относительно августа 2024 года.

«Основным фактором существенного роста обоих перевозчиков стало создание альянса Gemini, в рамках которого эти перевозчики стали выполнять значительно больше региональных рейсов в Азии в соответствии со своей концепцией», — поясняет Alphaliner в своем последнем еженедельном отчете.

В процентном отношении лидирует сингапурская Pacific International Lines (PIL), увеличившая провозные мощности на этом трейде на 116%.

«Если измерять объем перевозок в TEU, то региональная сеть морских перевозок между Китаем, Японией, Кореей, странами АСЕАН и Индийским субконтинентом, образующая чрезвычайно конкурентные внутриазиатские торговые потоки, является крупнейшим в мире рынком контейнерных перевозок. Он больше, чем транстихоокеанский, и больше, чем рынок на трейде Азия–Европа. И это рынок продолжает расти»,- пишет издание.

По некоторым оценкам, объем внутриазиатским перевозок составит более 60 млн TEU в год, тогда как на транстихоокеански рынке — 25–30 млн TEU, а на трейде Азия – Европа – 24-26 млн.

«В перспективе внутриазиатский рынок будет только расти. Прогнозируется, что совокупный ВВП стран АСЕАН превысит среднемировой показатель, Индия становится крупным центром производства и потребления, а меняющаяся роль Китая как экспортера и импортера усилит этот отток. Аналитики прогнозируют, что объемы могут достичь 80 млн TEU в последующие 10 лет», резюмирует Splash.