Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке
12.09.2025

    • Maersk поднялся на вершину рейтинга внутриазиатских контейнерных перевозчиков, составив конкуренцию лидеру этого направления — COSCO, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

    За последние 12 месяцев Maersk увеличил провозные мощности на внутриазиатских маршрутах на 100 тыс. TEU и отстает от COSCO всего на 2 тыс. TEU.

    Партнер Maersk по альянсу Gemini — Hapag-Lloyd – также почти удвоила провозные мощности на этом трейде относительно августа 2024 года.

    «Основным фактором существенного роста обоих перевозчиков стало создание альянса Gemini, в рамках которого эти перевозчики стали выполнять значительно больше региональных рейсов в Азии в соответствии со своей концепцией», — поясняет Alphaliner в своем последнем еженедельном отчете.

    В процентном отношении лидирует сингапурская Pacific International Lines (PIL), увеличившая провозные мощности на этом трейде на 116%.

    «Если измерять объем перевозок в TEU, то региональная сеть морских перевозок между Китаем, Японией, Кореей, странами АСЕАН и Индийским субконтинентом, образующая чрезвычайно конкурентные внутриазиатские торговые потоки, является крупнейшим в мире рынком контейнерных перевозок. Он больше, чем транстихоокеанский, и больше, чем рынок на трейде Азия–Европа. И это рынок продолжает расти»,- пишет издание.

    По некоторым оценкам, объем внутриазиатским перевозок составит более 60 млн TEU в год, тогда как на транстихоокеански рынке — 25–30 млн TEU, а на трейде Азия – Европа – 24-26 млн.

    «В перспективе внутриазиатский рынок будет только расти. Прогнозируется, что совокупный ВВП стран АСЕАН превысит среднемировой показатель, Индия становится крупным центром производства и потребления, а меняющаяся роль Китая как экспортера и импортера усилит этот отток. Аналитики прогнозируют, что объемы могут достичь 80 млн TEU в последующие 10 лет», резюмирует Splash.

     

    Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке

     


