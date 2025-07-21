На Сахалине горел самый большой в России магистральный угольный конвейер

Самая длинная в стране магистральная транспортерная угольная лента загорелась на Сахалине возле села Никольского. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области. По данным спасателей, протяженность пожара составила 200 метров. Пожар был локализован.
«В Углегорском муниципальном округе оперативные службы получили сообщение о возгорании магистрального конвейера в районе села Никольское. Информация поступила в систему 112 в 08:10 по местному времени. По прибытии на место происшествия было установлено, что транспортерная лента горит на протяжении 200 метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС», — говорится в сообщении.
В тушении пожара принимали участие 12 человек и 5 единиц техники.
К 09:04 по местному времени пожар был локализован, а к 10:40 полностью ликвидирован.
Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить распространение огня и избежать серьезных последствий для инфраструктуры и производственного процесса.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, крупнейший в России магистральный угольный конвейер, протяженностью 23 км, должны были завершить в третьем квартале этого года. Новый конвейер свяжет угольный разрез и морской порт Шахтерск. В настоящее время уголь доставляется в порт автотранспортом, плюс частично – в тестовом режиме – задействован конвейер. В реализацию проекта инвестор вложил более 22 млрд рублей.
Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области