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Самый большой в России магистральный угольный конвейер
02.04.2025

Самый большой в России магистральный угольный конвейер

    • В 2025 году на Сахалине запустят крупнейший в России магистральный угольный конвейер. Как сообщили SeaNews в министерстве инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области, в реализацию проекта инвестор вложил более 22 млрд рублей.

    Новый конвейер свяжет угольный разрез и морской порт Шахтерск. В настоящее время уголь доставляется в порт автотранспортом, плюс частично – в тестовом режиме – задействован конвейер.

    Конвейер представляет собой ленты закрытого типа протяженностью 23 километра, что делает его одним из самых протяженных в мире.

    На вопрос SeaNews, каковы текущие объемы перевалки и как повлияет на них ввод конвейера в эксплуатацию, в министерстве инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области пояснили, что сейчас объемы добычи составляют 14 млн тонн в год, планируется увеличение до 20 млн тонн, но со строительством конвейера это не связано – это предусмотрено проектом по увеличению добычи угля.

    Немаловажная составляющая проекта, подчеркнули в областном министерстве инвестиций, промышленности и внешних связей, – экологическая. Транспортировка угля по конвейеру позволит заменить использование автотранспорта при перевозке угля на логистику экологичным способом, а также снизить нагрузку на дорожную сеть региона.

    «Проект строительства угольного конвейера входит в состав Зеленого угольного кластера, – отметил Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области. – Сам кластер является частью стратегии Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности до конца 2025 года».

    Завершить строительство крупнейшего в России магистрального угольного конвейера планируется в 3 квартале 2025 года. Проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток, резиденты которого получают существенные налоговые льготы и административные преференции. В частности, обнуленный налог на прибыль и имущество организаций сроком на 5 лет и нулевой налог на землю на первые 3 года, а также сниженный с 30% до 7,6% единый социальный налог на 10 лет.

    На сегодняшний день резиденты преференциальных режимов уже инвестировали в Сахалинскую область более 100 млрд рублей и создали 7 тысяч рабочих мест. Всего планируется вложить более 260 млрд рублей и создать более 12 тыс. рабочих мест.

    Фото: АНО «Сахалин — остров возможностей»


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