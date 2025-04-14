Объем заказов на сухогрузы упал более чем на четверть

Глобальная экономическая неопределенность и высокие цены на новые суда стали основными причинами существенного падения объема заказов на новые сухогрузы. Так, в первом квартале этого года падение относительно аналогичного периода 2024 года составило 26%, рассказали SeaNews в Veson Nautical.

«Рынок в сегменте строительства сухогрузов замедляется, и падение объема портфеля заказов это отражает. Если глобальная неопределенность вокруг повышенных США пошлин не снизится, то рынок в течение года опустится еще ниже», – прогнозируют в Veson Nautical.

По итогам первых трех месяцев этого года объем продаж на вторичном рынке также снижается в сравнении с пиком третьего квартала 2024 года. Так, продажи сухогрузов типоразмера Capesize возрастом пять лет упали на 11%, Panamax – на 12%, а Supramax и Handysize – на 9%.

«Вторичный рынок сухогрузов в 2024 году был чрезвычайно горячим, что привело к резкому увеличению цен. И хотя рынок демонстрирует замедление, в 2026 году все еще есть потенциал для роста», – отмечают в компании.

Фото: Bahri