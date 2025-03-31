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Что ждет глобальный рынок морских перевозок автомобилей
31.03.2025

Что ждет глобальный рынок морских перевозок автомобилей

    • Со 2 апреля США на 25% поднимают пошлины на автомобили иностранного производства, сообщает Splash. Также власти страны планируют примерно с мая ввести дополнительные сборы на автозапчасти из зарубежных стран. Ожидается, что это решение окажет давление на ставки фрахта на рынке морских перевозок автомобилей, которые в последние месяцы снижались.

    В норвежском инвестиционном банке Fearnleys Securities отмечают, что объемы продаж автомобилей в последние месяцы демонстрируют слабый рост, и повышение пошлин создаст еще больше трудностей. «Почти половина всех автомобилей, проданных в США, были импортными. Для нас совершенно очевидно, что увеличение расходов на 25% скажется на продажах в США. При прочих равных условиях мы ожидаем, что объемы поставок автомобилей в США снизятся, и это, в свою очередь, негативно скажется на объемах морских перевозок автомобилей и на доходах перевозчиков», – прогнозируют в банке.

    По данным банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Южная Корея и Япония экспортировали в США порядка 1,5 и 1,3 млн автомобилей соответственно. Евросоюз экспортировал 900 тыс. автомобилей, прочие страны, исключая Мексику и Канаду, – в диапазоне 200-300 тыс. ед. В целом по итогам 2024 года в мире морским путем было перевезено 24,5 млн автомобилей, а deep sea – 15 млн.

    «Это означает, что импорт США, не учитывая поставки из Мексики и Канады, составил 16% мирового объема морских перевозок автомобилей и 26% – deep sea. Если предположить, что эти объемы снизятся после введения повышенных пошлин на четверть, то глобальные морские перевозки автомобилей снизятся на 4-7%», – прогнозируют в банке, отмечая, что это негативно отразится на операторах автомобилевозов, поскольку баланс рынка ослабнет и возникнет риск невыполненных контрактов.

    В свежем отчете Clarksons Research, опубликованным перед принятием решения Трампом, говорится об ослаблении рынка морских перевозок автомобилей после периода роста в 2022-2024 годах, при этом рост флота автомобилевозов ускорился, а рост спроса замедлился.

    «После многих лет ограниченных инвестиций владельцы автомобилевозов, располагающие достаточными средствами, приступили к масштабной кампании по обновлению судов, и в настоящее время в секторе наблюдается один из самых высоких показателей соотношения портфеля заказов к действующему флоту, а в этом и следующем году ожидается плотный график поставок», – поясняет издание.

    Фото: Gram Car Carriers


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