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Океанский контейнерный флот: made in Russia?
04.02.2025

Океанский контейнерный флот: made in Russia?

    • Компания C-Shipping при поддержке Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга проведет онлайн бизнес-завтрак.

    — Нужен ли России крупнотоннажный контейнерный и универсальный флот океанского плавания собственной постройки? 

    — Есть ли возможность самостоятельного проектирования судов с ледовым классом для плавания в условиях зимней навигации и прохождения через СМП?

    —  Актуален ли кластерный подход для роста выпуска продукции судостроения?

    — Как обстоят дела с двигателестроением для судов в России?

    — Где строить контейнерный флот в России и можно ли обойтись существующими верфями?

    Во встрече примут участие представители всех заинтересованных сторон: проектировщики, государство, бизнес, верфи, поставщики и многие другие. Бизнес-завтрак – рабочий диалог государства и бизнеса на тему, которая стала особенно актуальной сегодня. Это возможность получить реальную независимость от внешних ограничений.

    При регистрации на бизнес-завтрак вы сможете:

    — стать полноценным участником обсуждений;

    — предложить свои идеи и продвинуть свою компанию;

    — получить запись трансляции после мероприятия.

    Дата: 14 февраля 2025 года

    Время: 10:30 — 13:30

    Регистрация на трансляцию http://meeting.c-shipping.ru/

    Реклама. ООО «СИ-ШИППИНГ». ERID:2SDnjeibsJc

     


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