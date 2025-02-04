Океанский контейнерный флот: made in Russia?

Компания C-Shipping при поддержке Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга проведет онлайн бизнес-завтрак.

— Нужен ли России крупнотоннажный контейнерный и универсальный флот океанского плавания собственной постройки?

— Есть ли возможность самостоятельного проектирования судов с ледовым классом для плавания в условиях зимней навигации и прохождения через СМП?

— Актуален ли кластерный подход для роста выпуска продукции судостроения?

— Как обстоят дела с двигателестроением для судов в России?

— Где строить контейнерный флот в России и можно ли обойтись существующими верфями?

Во встрече примут участие представители всех заинтересованных сторон: проектировщики, государство, бизнес, верфи, поставщики и многие другие. Бизнес-завтрак – рабочий диалог государства и бизнеса на тему, которая стала особенно актуальной сегодня. Это возможность получить реальную независимость от внешних ограничений.

При регистрации на бизнес-завтрак вы сможете:

— стать полноценным участником обсуждений;

— предложить свои идеи и продвинуть свою компанию;

— получить запись трансляции после мероприятия.

Дата: 14 февраля 2025 года

Время: 10:30 — 13:30

Регистрация на трансляцию http://meeting.c-shipping.ru/

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