Yang Ming нацеливается на 20-тысячники

Тайваньский перевозчик Yang Ming планирует заказать строительство контейнеровозов вместимостью 20 тыс. TEU. Ожидается, что к 2032 году провозные мощности Yang Ming достигнут 1,3 млн TEU, сообщает The Loadstar. До этого времени Yang Ming относился к контейнеровозам типоразмера Megamax консервативно.

По словам председателя правления компании Цай Фэн-Мина, Yang Ming — единственный член альянса Premier Alliance, куда входят также HMM и ONE, не имеющий контейнеровозы такой вместимости, а это значит, что он не может воспользоваться снижением затрат за счет транспортировки бОльшего количества контейнеров.

«Мы разработали план постройки новых судов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и он будет представлен нашим директорам для обсуждения. Наша цель — иметь флот вместимостью от 1,1 млн до 1,3 млн TEU к 2032 году, что на 60% больше нашего действующего сегодня флота», — сказал он.

В настоящее время флот Yang Ming состоит из 59 собственных и 39 зафрахтованных контейнеровозов суммарной вместимостью 711,4 тыс. TEU. В рейтинге крупнейших глобальных контейнерных линий по состоянию на апрель этот перевозчик занимает 10-е место, уступив израильской линии Zim.

Самые крупные контейнеровозы во флоте Yang Ming имеют вместимость 15 тыс. TEU. В марте компания объявила, что приобретет до шести судов вместимостью 8 тыс. TEU и до семи судов вместимостью 15 тыс. TEU. Еще пять 15-тысячников строятся для Yang Ming на корейской верфи HD Hyundai Heavy Industries. Их поставка запланирована на 2026 год.

«Спрос на контейнерные перевозки в Южную Америку, на Ближний Восток и на Индийский субконтинент растет. Нам также необходимо наращивать мощности на этих рынках. Объемы грузов значительно выросли, и нам нужно захватить долю рынка», — сказал Цай Фэн-Мин.

«Тем временем, другой тайваньский перевозчик – Wan Hai Lines, более агрессивен в заказе новых контейнеровозов и положил глаз на 10-е место Yang Ming в рейтинге. У него в заказе 34 судна суммарной вместимостью 381,7 тыс. TEU в заказе, а провозные мощности действующего флота составляют 515,1 тыс. TEU, что приближает его к цели», – отмечает издание.

Фото: Yang Ming