Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Yang Ming нацеливается на 20-тысячники
20.05.2025

Yang Ming нацеливается на 20-тысячники

    • Тайваньский перевозчик Yang Ming планирует заказать строительство контейнеровозов вместимостью 20 тыс. TEU. Ожидается, что к 2032 году провозные мощности Yang Ming достигнут 1,3 млн TEU, сообщает The Loadstar. До этого времени Yang Ming относился к контейнеровозам типоразмера Megamax консервативно.

    По словам председателя правления компании Цай Фэн-Мина, Yang Ming — единственный член альянса Premier Alliance, куда входят также HMM и ONE, не имеющий контейнеровозы такой вместимости, а это значит, что он не может воспользоваться снижением затрат за счет транспортировки бОльшего количества контейнеров.

    «Мы разработали план постройки новых судов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и он будет представлен нашим директорам для обсуждения. Наша цель — иметь флот вместимостью от 1,1 млн до 1,3 млн TEU к 2032 году, что на 60% больше нашего действующего сегодня флота», — сказал он.

    В настоящее время флот Yang Ming состоит из 59 собственных и 39 зафрахтованных контейнеровозов суммарной вместимостью 711,4 тыс. TEU. В рейтинге крупнейших глобальных контейнерных линий по состоянию на апрель этот перевозчик занимает 10-е место, уступив израильской линии Zim.

    Самые крупные контейнеровозы во флоте Yang Ming имеют вместимость 15 тыс. TEU. В марте компания объявила, что приобретет до шести судов вместимостью 8 тыс. TEU и до семи судов вместимостью 15 тыс. TEU. Еще пять 15-тысячников строятся для Yang Ming на корейской верфи HD Hyundai Heavy Industries. Их поставка запланирована на 2026 год.

    «Спрос на контейнерные перевозки в Южную Америку, на Ближний Восток и на Индийский субконтинент растет. Нам также необходимо наращивать мощности на этих рынках. Объемы грузов значительно выросли, и нам нужно захватить долю рынка», — сказал Цай Фэн-Мин.

    «Тем временем, другой тайваньский перевозчик – Wan Hai Lines, более агрессивен в заказе новых контейнеровозов и положил глаз на 10-е место Yang Ming в рейтинге. У него в заказе 34 судна суммарной вместимостью 381,7 тыс. TEU в заказе, а провозные мощности действующего флота составляют 515,1 тыс. TEU, что приближает его к цели», – отмечает издание.

    Фото: Yang Ming


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2025
    Ocean Alliance станет самым крупным альянсом контейнерных линий
    Gemini Cooperation – самым маленьким
    2025MaerskMSCOCEAN Alliance
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0
    13.05.2025
    Практический тренинг «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи»
    Aurora Line приглашает представителей компаний-участников рынка морских контейнерных перевозок принять участие в Практическом Тренинге «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи» 26 мая в Санкт-Петербурге
    Аврора лайнКонтейнерная линияЛинейный бизнесТренинг
    0
    09.04.2025
    Объем производства судостроительных предприятий Турции падает
    Несмотря на глобальный бум на новострои
    портфель заказовПроизводствоспадСудостроение
    0
    30.04.2025
    OOCL заказывает контейнеровозы на 3 млрд долларов
    Их построят в Китае
    COSCOOOCLЗаказКонтейнеровозы
    0
    13.01.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Провозные мощности 25 крупнейших линий в общей сложности выросли на 8,2%
    Только для подписчиков
    20242025Top-25контейнерные линии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2025 Апрельский рекорд FESCO
    20.05.2025 «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    20.05.2025 Yang Ming нацеливается на 20-тысячники
    19.05.2025 Турецкая линия Arkas заказала контейнеровозы
    19.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2025
    16.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •