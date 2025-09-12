Информационно-аналитическое агентство
Почему растут тарифы
12.09.2025

FM Logistic в России о закрытии белорусско-польской границы

    • О ситуации, складывающейся вследствие закрытия Польшей границы с Белоруссией рассказал Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса FM Logistic в России. 

    FM Logistic в России о закрытии белорусско-польской границыДо конца вчерашнего дня транспортные средства пропускались, причем препятствий со стороны Польши мы не видели. Но уже началась спекуляция, и перевозчики предпринимают меры, чтобы избежать этой проблемы.

    Существуют дополнительные пункты пропуска: Литва-Беларусь, Латвия-Россия, и сейчас транспортные потоки перенаправляются в другие страны. Компании, у которых нет разрешения на проезд через территорию этих государств, получают так называемые разрешения-дозволы.

    На фоне этого ажиотажа происходит увеличение стоимости перевозок на 800-1000 евро. Если вчера перевозка из Европы стоила 4-5 тысяч евро, то сейчас цена составит 5-6 тысяч евро.

    Около 50% всего грузопотока шло через границу Польши и Беларуси – самый короткий прямой путь. Каждый пункт пропуска может переварить определенный объем транспортных средств, и чем меньше его пропускная способность в результате ограничений, тем ниже оборачиваемость и выше расходы. Транспортники будут пользоваться ситуацией, чтобы хоть каким-то образом их компенсировать.

    Существует еще морской путь: паромное сообщение из Бельгии в Россию. Мы его используем, однако количество паромов и мест на них ограничено, поэтому это скорее частный случай, нежели регулярная практика. Скорее всего, спрос на этот маршрут сейчас вырастет, и выдача букингов будет скорректирована.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


  •  




