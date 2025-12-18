Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Снижение жд ставок из Китая на РФ временное – FM Logistic
18.12.2025

О высоком: особенности пикового сезона — 2025

    • О том, какая ситуация складывается на рынке перевозок из Китая и Европы в преддверии новогодних праздников, насколько выросли ставки, каковы основные драйверы импорта и чего можно ждать в обозримом будущем, SeaNews рассказал Роман Якимов, коммерческий директор направления международного транспорта FM Logistic в России.

    В сфере международной логистики вплоть до сентября-октября текущего года наблюдалось значительное снижение объема импортных потоков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это касалось как автомобильных поставок из Европы, так и мультимодальных перевозок из Китая и Юго-Восточной Азии в Россию. На протяжении большей части года мы фиксировали спад импорта и общее снижение покупательной способности. Однако с октября мы видим наступление традиционного высокого сезона и связанный с ним ажиотажный рост объемов. Это обусловлено стремлением импортеров успеть доставить товары к новогодним праздникам, чтобы обеспечить спрос онлайн- и офлайн-торговли.

    Автомобильные перевозки из Европы с перегрузкой продолжаются. При этом, напомню, товары дороже 300 евро к вывозу из ЕС не разрешены. Основной драйвер европейского импорта сейчас – парфюмерия, декоративная и уходовая косметика. В свете необходимости их оперативной доставки к праздникам растут как тарифы, так и транзитные сроки. Стоимость перевозки по сравнению с сентябрем-октябрем увеличилась примерно на 20-30%. Мы также сталкиваемся с дефицитом автомобилей, особенно с температурным режимом, который необходим для транспортировки косметической продукции. Наша текущая ключевая задача – обеспечить поставку этой востребованной категории товаров любыми средствами.

    Что касается поставок из Китая, то здесь драйвером роста выступают маркетплейсы, из всех категорий товаров наиболее востребованы бытовая техника, электроника и одежда масс-маркета. Продукция активно завозится в Россию всеми видами транспорта – автомобильным через Казахстан и Забайкальск, железнодорожным через Казахстан, Забайкальск и Монголию. Тарифы на перевозку из Китая в декабре выросли примерно на 20% по сравнению с сентябрем-октябрем. Спрос на поставку продукции из КНР будет держаться на высоком уровне, так как с 16 февраля в Китае начнутся каникулы, связанные с празднованием нового года по лунному календарю, и импортерам нужно будет успеть вывезти продукцию до их наступления.

    Отдельный вопрос – планы стран ЕАЭС с 2026 года перейти на новую систему взимания НДС для электронной торговли, где порог беспошлинного ввоза будет установлен на уровне 200 евро. Пока сложно оценить, как это повлияет на спрос в следующем году. Вообще прогнозирование стало основной проблемой последних лет: горизонт планирования резко сократился. Ориентироваться сейчас можно на неделю, месяц, максимум – квартал.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Новые линии в сервисе и дополнительные географические направления
    FREIGHTMarketконтейнерные линииКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    25.06.2025
    О влиянии ирано-израильского конфликта на логистику — 2
    В связи с конфликтом между Израилем и Ираном просматриваются также и проблемы с движением по МТК «Север-Юг».
    FM LogisticИзраильИранКонфликт
    0
    09.12.2025
    Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    В экспортном сообщении перевезено на 8,9% больше, чем годом ранее.
    2025Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0
    27.11.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2025
    Европейский контейнерный экспорт увеличился на 3,4%.
    Только для подписчиков
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0
    18.02.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 2024
    По всем регионам мира без исключения наблюдается рост как экспорта, так и импорта.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    16.09.2025
    Контейнерный импорт: тенденции и прогнозы — 2
    Чтобы железная дорога сохраняла конкурентоспособность, тарифы должны оставаться на уровне 2025 года.
    ModernWayИмпортКонтейнерные перевозкиТарифы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    18.12.2025 РЖД продляют скидки
    17.12.2025 Заказы на контейнеровозы бьют рекорды
    17.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 снизился на 3,6%
    16.12.2025 Тестовая отправка контейнеров по западной ветке МТК «Север–Юг»
    16.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •