О высоком: особенности пикового сезона — 2025

О том, какая ситуация складывается на рынке перевозок из Китая и Европы в преддверии новогодних праздников, насколько выросли ставки, каковы основные драйверы импорта и чего можно ждать в обозримом будущем, SeaNews рассказал Роман Якимов, коммерческий директор направления международного транспорта FM Logistic в России.

В сфере международной логистики вплоть до сентября-октября текущего года наблюдалось значительное снижение объема импортных потоков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это касалось как автомобильных поставок из Европы, так и мультимодальных перевозок из Китая и Юго-Восточной Азии в Россию. На протяжении большей части года мы фиксировали спад импорта и общее снижение покупательной способности. Однако с октября мы видим наступление традиционного высокого сезона и связанный с ним ажиотажный рост объемов. Это обусловлено стремлением импортеров успеть доставить товары к новогодним праздникам, чтобы обеспечить спрос онлайн- и офлайн-торговли.

Автомобильные перевозки из Европы с перегрузкой продолжаются. При этом, напомню, товары дороже 300 евро к вывозу из ЕС не разрешены. Основной драйвер европейского импорта сейчас – парфюмерия, декоративная и уходовая косметика. В свете необходимости их оперативной доставки к праздникам растут как тарифы, так и транзитные сроки. Стоимость перевозки по сравнению с сентябрем-октябрем увеличилась примерно на 20-30%. Мы также сталкиваемся с дефицитом автомобилей, особенно с температурным режимом, который необходим для транспортировки косметической продукции. Наша текущая ключевая задача – обеспечить поставку этой востребованной категории товаров любыми средствами.

Что касается поставок из Китая, то здесь драйвером роста выступают маркетплейсы, из всех категорий товаров наиболее востребованы бытовая техника, электроника и одежда масс-маркета. Продукция активно завозится в Россию всеми видами транспорта – автомобильным через Казахстан и Забайкальск, железнодорожным через Казахстан, Забайкальск и Монголию. Тарифы на перевозку из Китая в декабре выросли примерно на 20% по сравнению с сентябрем-октябрем. Спрос на поставку продукции из КНР будет держаться на высоком уровне, так как с 16 февраля в Китае начнутся каникулы, связанные с празднованием нового года по лунному календарю, и импортерам нужно будет успеть вывезти продукцию до их наступления.

Отдельный вопрос – планы стран ЕАЭС с 2026 года перейти на новую систему взимания НДС для электронной торговли, где порог беспошлинного ввоза будет установлен на уровне 200 евро. Пока сложно оценить, как это повлияет на спрос в следующем году. Вообще прогнозирование стало основной проблемой последних лет: горизонт планирования резко сократился. Ориентироваться сейчас можно на неделю, месяц, максимум – квартал.

Фото: FM Logistic в России

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции