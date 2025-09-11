Польша закрывает границу с Белоруссией

По инициативе польской стороны с 12 сентября 2025 года и до дальнейшего уведомления планируется закрытие белорусско-польской границы, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Закрытие коснется обоих направлений (въезд и выезд) и распространяется как на физических лиц, так и на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт.

По информации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и РУП «Белтаможсервис» (оператор системы электронной очереди) на 09:00 11 сентября 2025 года очередь перед пунктом пропуска Брест (Республика Беларусь) составляла порядка 1 540 легковых автомобилей. И скопление транспортных средств растет.

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь