Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Польша закрывает границу с Белоруссией
11.09.2025

Польша закрывает границу с Белоруссией

    • По инициативе польской стороны с 12 сентября 2025 года и до дальнейшего уведомления планируется закрытие белорусско-польской границы, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Закрытие коснется обоих направлений (въезд и выезд) и распространяется как на физических лиц, так и на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт.

    По информации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и РУП «Белтаможсервис» (оператор системы электронной очереди) на 09:00 11 сентября 2025 года очередь перед пунктом пропуска Брест (Республика Беларусь) составляла порядка 1 540 легковых автомобилей. И скопление транспортных средств растет.

    Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.03.2025
    Контейнерный жд сервис из Китая в Польшу
    Запустили «Қазақстан темір жолы» и China Railway Container Transport Co.
    Казахстан темир жолыКитайКонтейнерный поездПольша
    0
    04.06.2025
    Пилотный контейнерный поезд, оформленный полностью в цифровом формате
    Из Петербурга в Белоруссию в рамках проекта ИНТЕРТРАН
    БелоруссияИНТЕРТРАНРЖДЦифровизация
    0
    05.03.2025
    Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах
    «РЖД Логистика» совместно с партнёрами приступила к контейнерным перевозкам белорусских удобрений в Китай по МТК «Север-Юг».
    БелоруссияКитайРЖД ЛогистикаУдобрения
    0
    22.04.2025
    США включили Chipolbrok в список контролируемых перевозчиков
    Теперь компания подлежит усиленному регулирующему надзору со стороны Федеральной морской комиссии.
    FMCКитайПольшарегулирование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.09.2025 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется
    10.09.2025 Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров
    10.09.2025 Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
    09.09.2025 Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»
    09.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2025
    08.09.2025 FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •