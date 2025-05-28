Почему идут вниз ставки на контейнерные перевозки, как это повлияет на рынок, и кто от этого может пострадать – о тенденциях на контейнерном рынке SeaNews рассказал Игорь Бронников, генеральный директор BQB Express.

Доставка контейнеров в порты Балтики составляет около 5% в пуле наших перевозок. Ставки на этих маршрутах существенно выше тарифов на доставку из Китая во Владивосток: 4800-6000 долларов против 1500 долларов. При этом до Новороссийска контейнер довозят за 3400-3500 долларов. Мы работаем с ведущими fashion-компаниями, и они предпочитают доставку через дальневосточный порт.

Основную конкуренцию морским перевозкам в направлении Владивостока составляет железнодорожный маршрут. Традиционно, когда ставки на железной дороге падают, спрос значительно повышается, когда цена возвращается в норму, происходит обратная тенденция. Сейчас стоимость морских перевозок низкая, однако и на железной дороге ставки не спешат расти. Сейчас они колеблются в районе 3700-5500 долларов. При таких низких ставках на железнодорожные и морские перевозки спрос на автомобильную доставку небольшой.

Сегодня рынок входит в стагнацию: у многих компаний импорт или затормозился, или его объемы снизились. Наши ведущие клиенты отмечают падение на 30% за январь-май по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В связи с этим идет сокращение числа перевозок, и, как следствие, снижение ставок.

Сейчас на рынке профицит транспорта, наблюдается жесткая конкуренция между перевозчиками, и пока нет новых вводных данных для изменения тенденции. Небольшим логистическим компаниям придется несладко. В особенности это затронет тех, кто работает с посредниками, а не напрямую с морскими линиями. Также могут пострадать те, кто оперирует небольшими объемами: это не позволяет выбивать скидки, и их цены становятся неконкурентоспособными.

Фото: BQB Express, Shipspotting / Geir Vinnes

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции